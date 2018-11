Oblíbený trojobal a řízky na několik způsobů

Vlastně nejde o jedinou potravinu, ale o osvědčený způsob, jak pomocí tří potravin, vajec, mouky a strouhanky, vytvořit z kusu masa či zeleniny něco mimořádného. No řekněte, kdo by odolal do zlatova usmaženému řízečku nebo květáku?