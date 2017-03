Zkracování se nebojte, kadeřnice Petra Měchurová dokonce radí, pokud už se rozhodnete zkracovat, měla byste to udělat rovnou a ne postupně, jak o tom většina žen uvažuje.

„Já klientkám doporučuji rovnou na krátko. Něco mezitím je zas úplně něco jiného. I když je pravda, že některé ženy hledají důvěru a musí si na kratší střih zvyknout. Hlavně ženy, které neměnily střih dlouho, a mají celý život stejný účes,” říká zkušená kadeřnice a dodává, že péče o krátký účes je podstatně rozdílná, navzdory předpokladům dokonce náročnější.

„O krátké vlasy se pečuje častěji, myslím frekvencí návštěvy u kadeřníka. Také domácí péče je jiná, vlasy nedáte do culíku. Musíte si upravovat vlasy každý den. Na druhou stranu vám odpadne dlouhé foukání, kulmování nebo žehlení u péče o dlouhé vlasy.”

Módní bible věří trendu krátkých vlasů



Sestříhané vlasy se objevily i na světových přehlídkách udávajících módní trendy, na což prstem ukázala například módní bible - časopis Vogue.

„Prada a konkrétně Guido Palau během poslední přehlídky všechny modelky ostříhal. Na svém Instagramu propaguje tento typ střihů (úplně rovné krátké vlasy). Já si osobně myslím, že se o trend nejedná, je to spíše věc vkusu a názorů jednotlivých designérů a značek,” říká Natalia Rajchert, PR a Brand manažerka společnosti Salon Professional.

Co se týče úpravy, žena s krátkými vlasy by si domů měla pořídit několik stylingových produktů. „Krátké vlasy jde lehce upravit. Potřebujete buď velký kulatý kartáč a texturizační sprej, nebo třeba sprej s mořskou solí pro efekt plážových vln. To vše nastříkáte do vlasů a máte hotovo. Tento styling využívá minimálně posledních 10 let například návrhářka Victoria Beckhamová,” uzavírá Natalia Rajchert.

