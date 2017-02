A lépe se mu nevedlo, ani když „první rodina“ Spojených států amerických vystoupila z vozu a vydala se na procházku Pensylvánskou avenue. Odmítl nabízenou matčinu ruku, a když mával davům, tvářil se vztekle a divně.

První kluk v Bílém domě po 50 letech



Kritika zevnějšku a chování nejmladšího Trumpova potomka ukázala, pod jakým drobnohledem se nyní nachází všech pět prezidentových dětí. Zatímco některé komentáře na sociálních sítích si z Barrona utahovaly vcelku přátelsky, zazněly i brutálnější výpady. Komik Katie Rich napsal na twitteru, že z Barrona bude nejspíš „první kluk, který vystřílí domácí školu“. Vzkaz byl později smazán a bavič promptně přišel o své zaměstnání v satirickém televizním programu Saturday Night Live.

Zájem médií i veřejnosti je o to větší, že Barron je prvním chlapcem, který přišel do Bílého domu, od roku 1963, kdy tam bydlel syn hlavy státu John F. Kennedy mladší (1960-99).

Barron na sebe upozornil už během otcova projevu na konci dlouhého volebního dne v listopadu. Ve tři hodiny ráno, když Donald Trump akceptoval oficiálně vítězství, bledý Barron stojící po jeho levici vypadal, že co nevidět omdlí. Zavíraly se mu oči, vrávoral, kousal se bezmocně do jazyka a stěží se držel na nohou. Jak jinak, stál na nich celých čtyřiadvacet hodin.

„Toho kluka by měli dát do postele nebo mu dát Red Bull,“ napsal na twitteru vtipálek s hashtagem MakeAmericaSleepAgain. Jiní byli solidární a psali: Hlavu vzhůru, Barrone, my jsme také málem usnuli. Barron navíc nápadně usínal i loni v červenci na republikánském sjezdu a matka po něm tehdy střelila nazlobeným pohledem.

Už o něm vznikla i divadelní hra



Jako zatím poslední se nešťastné epizody s usínajícím Barronem chytila lesbická stand-up komička Shannon Nollová z Chicaga, která uvede kontroverzní hru Barron Trump po večerce. Děj je prostý: chlapci přečte matka pohádky, ale on se rozhodne zůstat vzhůru a rozmlouvá pak s imaginárními přáteli. Prezidentovi nakloněná média vzala tuto zprávu na vědomí se značným pobouřením, Nollová ale trvá na tom, že vtipy nebudou na Barronův účet.

Ale aby toho nebylo málo, prezidentovi příznivci zasypali osobní stránky Shannon Nollové přívalem urážek. Jenomže si ji spletli s její jmenovkyní a finalistkou soutěže Austrálie hledá superstar. Australanka Shannon Nollová na Barrona tudíž do smrti nezapomene.

Pomoc od Chelsea



Pomoc zle ostřelovanému chlapci přišla nečekaně z politicky opačného tábora – zastala se jej 36letá Chelsea Clintonová, která si za svůj vzhled během otcovy inaugurace v roce 1993 také užila pořádnou mediální masáž. Konzervativní komentátor Rush Limbaugh ji tehdy přirovnal k „čoklovi“ z Bílého domu. Později se za to omluvil. A znovu si ji média vychutnala v roce 1998, kdy vrcholil skandál jejího otce s Monikou Lewinskou.

„Barron si zaslouží šanci mít normální dětství jako každý jiný,“ vzkázala Chelsea. Ale přisadila si: „Ovšem na Trumpovu politiku doplatí každé dítě.“ Na jejím Facebooku se okamžitě začaly množit projevy souhlasu. „Přesně takhle má mluvit ten, kdo v Bílém domě vyrůstal,“ napsal jeden návštěvník. Chelsea a Ivanka Trumpová bývaly před kampaní přítelkyně a dávaly to okázale najevo, ale od voleb spolu ještě nepromluvily.

Nelehká role pátého dítěte



Barron, který se narodil v roce 2006, si každopádně bude moci na novou roli zvykat. Zůstane do konce školního roku s matkou v New Yorku, a až vychodí Columbia Grammar and Preparatory School (roční školné tam přijde v přepočtu na 970 tisíc korun), přestěhují se do Bílého domu.

Věkově je ovšem Barron blíže svým synovcům a neteřím než sourozencům. Od nejstaršího Donalda Trumpa juniora jej dělí rovných osmadvacet let. Nejblíže je mu třiadvacetiletá Tiffany z Trumpova druhého manželství.

Ačkoli s otcem se příliš nevídá, je prý ve všem po něm. „Je hrozně tvrdohlavý, bystrý a ví, co chce. Podobu má po nás obou, ale povahově je to jednoznačně otec. Proto mu občas říkám Malý Donald,“ prozradila o něm Melania v magazínu o rodičovství v roce 2012.

Také přiznala, že pro Barrona vyvinula vlastní pleťové mléko z kaviáru a obléká jej výhradně do obleku s kravatou.

Na té inteligenci něco být může – Barron vyrůstá jako bilingvní dítě, protože matka jej důsledně učí slovinsky. S babičkou a dědečkem z matčiny strany, kteří bydlí také v Trump Tower, se domluví jejich mateřštinou.

Vlastní patro v mrakodrapu



V Trump Tower má chlapec vlastní patro, kde si hraje s helikoptérami na dálkové ovládání. „Není to žádné teplákové dítě. Má dovoleno malovat po stěnách a nejraději staví z lega a jiných stavebnic modely mrakodrapů, tak jako jeho otec. Kdybychom mu na vše říkali jenom ne, ne, ne, zničili bychom jeho tvořivost,“ tvrdí matka. „Když Barron řekne ne, znamená to ne, a my se mu snažíme porozumět,“ dodává.

Pokud se rozhodne synovi věnovat sám prezident, bere ho na golf nebo s ním obědvá v luxusní restauraci v nejlepší části Manhattanu. „Mají krásný vztah, plný respektu a lásky,“ říká poněkud učebnicově Melania.

Přiznává ale, že Donald nikdy neměnil pleny a ani k synovi v noci nevstával. Má na to „trumpovskou“ zásadu. „Něco prostě děláte a něco ne. Mám známé, kteří nechali byznysu, aby mohli být s rodinou. Nic pro mě. Děti by mě neměly raději, kdybych s nimi byl patnáctkrát častěji než dnes,“ přiblížil svou otcovskou filozofii prezident.

Kufry možná zůstanou zabaleny



Nyní se dokonce ukazuje, že z newyorského apartmánu v přepočtu za 2,5 miliardy korun se možná Melania a Barron nakonec stěhovat nebudou. „Na konci školního roku to teprve začnou řešit a možná ze stěhování do Bílého domu sejde,“ řekl listu US Weekly zdroj obeznámený s rodinnou situací prvního páru. Prezident sice prohlásil, že žena a syn za ním budou jezdit na víkendy, s Barronem se ale kolem sebe mihli minulý týden poprvé po dvanácti dnech.

Kdoví, možná se potvrdí spekulace, že něco z povinností první dámy opravdu převezme prezidentova dcera Ivanka Trumpová.