Denimová kombinace



Jak vypadá módní styl ženy, kterou kopírují fanynky po celém světě? V každodenním životě je zcela obyčejný, dá se říci až tuctový. V outfitu zobrazeném níže Emily kombinovala především denim, a to ve dvou nejčastějších barvách - v klasické tmavě modré a vyšisované bledé.

Ke skinny džínům oblékla černý volnější top, který přikryla džínovou bundou s nášivkami. Na nohy obula kožené kozačky na podpatku, které lze alternovat sandálky na platformě. K volnočasovému oděvu dodala kulaté brýle, které s outfitem ála hippie dobře korespondují.

Brýle, Reserved, info o ceně v obchodě. Triko, H&M, 599 Kč. Džíny, Levi´s, 1799 Kč. Bunda, Mohito, info o ceně v obchodě. Boty, CCC, 1199 Kč

FOTO: Archiv firem, Profimedia

Femme fatale

Jako modelka má Emily Ratajkowski samozřejmě i skvělou postavu. I proto si může dovolit krátké takzvané crop topy sahající těsně nad pupík. Skvěle vypadají v kombinaci se sukní s vysokým pasem.

Pokud se chystáte na podobnou kombinaci, nezapomeňte na vyšší podpatky. Ideální volbou jsou jehlové, ale pokud na nich celý den nevydržíte, vsaďte na platformy. Problém je ten, že kombinace titěrného topu a vysokého pasu u spodního kousku může postavu nelichotivě opticky zkrátit, proto je třeba centimetry postavě dodat právě podpatky.

Co se týče doplňků, vsaďte na eleganci - slušivé brýle a psaníčko do ruky. Outfit je extravagantní už tak, není třeba velkých módních výstřelků.

Brýle, Aldo, 499 Kč. Boty, Aldo, 2599 Kč. Kabelka, Marks&Spencer, info o ceně v obchodě. Top, Marks&Spencer, info o ceně v obchodě. Sukně, Zara, 899 Kč

FOTO: Archiv firem, Profimedia

Klasika do ulic

Emily, ač by si to vzhledem k věku i postavení ikony mohla dovolit, si rozhodně nepotrpí na extravagantní kousky a kombinace. S módou nijak neexperimentuje, ví, co jí sluší, a že k dokonalosti stačí doopravdy málo.

V tomto outfitu zkombinovala džíny typu boyfriend s kotníkovými kozačkami na podpatku, topem a šedivým žíhaným kabátem v délce po kolena. Elegantní, šik, hodící se pro ženy každé postavy, bez rozdílu věku.

Triko, Rich&Royal, Zoot, 1399 Kč. Boty, CCC, info o ceně v obchodě. Džíny, Levi´s, 3299 Kč. Kabát, Vero moda, Zoot, 1999 Kč

FOTO: Archiv firem, Profimedia

Baby pink kombinace

Letos je v kurzu kombinování kousků stejných barev a odstínů. Kdysi to bylo myslitelné leda tak ve formě pyžama, dnes se tento trend postupně přemisťuje z postelí do ulic. K jemné růžové ve formě kalhot, které se také říká baby pink, stačí obléknout bílou košili, top či tílko a sandálky na podpatku v tělové barvě.

Tílko, Tally Weijl, Zoot, 239 Kč. Kabelka, Aldo, 1199 Kč. Kalhoty a sako Mohito, info o ceně v obchodě. Sandály na podpatku, Aldo, 1999 Kč

FOTO: Archiv firem, Profimedia

Jak je vidět na obrázku, Emily si ke kostýmku vzala stejnobarevnou kabelku obohacenou o vzor zvířecí kůže. Pokud takovou neseženete, vystačíte si s růžovou, nebo takzvaným colour blockingem v podobě růžovo červeného psaníčka, kterým celek osvěžíte.