Netradiční módní show hostilo belgické hlavní město Brusel. Konal se tam veletrh věnovaný jedné z největších hříšných vášní - čokoládě. Salon du Chocolat proběhl druhý únorový víkend a šlo o velmi sladkou podívanou.

Na výrobě a zdobení modelů se tentokrát nepodíleli špičkoví módní návrháři, nýbrž šikovné ruce cukrářů a čokolatiérů z celého světa. Některé šaty byly ozdobeny také jedinečnou chloubou hostující země, lahodnými belgickými pralinkami, které mohli diváci na přehlídce dokonce sami ochutnat.

Nadčasové modely



Veletrh měl jasné zadání, které znělo Back to the Future (tedy Zpátky do budoucnosti). I proto některé modely vypadaly nadčasově, někdy až intergalakticky. Zdobily je velké i maličké čokoládové ozdoby, někdy byla čokoláda přidělána i na pružinách, aby se co nejvíce zvýraznilo futuristické zadání modelů.

Čokoládové nebyly jen oděvy, sladká čokoláda byla obsažena i v nejrůznějších doplňcích do vlasů, objevily se i čokoládové klobouky či čokoláda zapracovaná do dalších doplňků.

Divákům se musely sbíhat sliny.

Šaty byly zdobeny čokoládou, nechyběly ani čokoládové doplňky.

Výjimkou nebyla ani čokoládová kabelka.

Salon du Chocolat ale není jen belgickou raritou. Většina z 80 čokolatiérů vystavuje v rámci stejné výstavu své výrobky i v několika dalších světových metropolích, například v Paříži, New Yorku, Tokiu či v Moskvě.

Historie festivalu sahá až do roku 1955, čokoládová móda nevzniká jen pod rukama vyučených cukrářů, ale i uměleckých řezbářů a řemeslníků.

Modelky házely hostům čokoládu.

Na přehlídce se ukázaly i děti.

V hlavní roli byli tentokrát cukráři.

Modely byly opravdu nadčasové.

