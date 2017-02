Postup: Vepřovou panenku očistíme od zbytků řetízku (šlach a tuku) a opatrně ji nakrojíme tak, aby vznikl jeden větší plát masa. Plát osolíme a opepříme a potřeme medovou hořčicí. Ochucené maso zamotáme zpět do válečku. Aby se nerozbalilo, stáhneme ho kuchyňským provázkem. Panenku orestujeme na rozpáleném oleji na pánvi ze všech stran a hned ji i s výpekem vložíme do předehřáté trouby. Pečeme ji do růžova při teplotě 140 °C asi 20 minut. Podáváme se salátem ochuceným malinovým nebo fíkovým balsamikem, ozdobíme „vlasy“ z naklíčených semínek červené řepy.