Sportovní styl hraje všemi barvami

Pokud vyrážíte do hor nebo na procházku, oblékněte džíny, dlouhou košili a přes to svetr. Samozřejmostí je kvalitní péřová bunda, v ideálním případě kabát nebo parka po kolena. Nezapomínejte ani na čepici, která je absolutním must have, pokud teplota klesne pod bod mrazu.

Do města obujte tenisky, do hor pevné sněhule. Na celodenní výlet místo krosny vezměte sportovní, nepromokavý batoh se spoustou kapes.

Košile, H&M, 899 Kč. Svetr, Lindex, 899 Kč. Boty, Converse Pro Leather, 2490 Kč. Bunda, Dorothy Perkins, Zoot, 2769 Kč. Čepice, Van Graaf, 899 Kč. Batoh, Stighlorgan, Zoot, 4599 Kč. Kalhoty, Levi´s, 2799 Kč

FOTO: Archiv firem

Hlavně elegantně

Jak sladit elegantní outfit k batohu? Pokud máte kvalitní pudrový kožený kousek, nebojte se opět vsadit na kalhoty, v tomto případě puntíkaté plátěné cigaretového střihu. Pokračujte elegantním svetrem s všitou košilí a na nohy obujte prudce moderní metalické tenisky na vyšší platformě.

Samozřejmostí je kabát, jehož podoba je na vás. Podle příležitosti můžete volit vlněný kousek, hodící se na společenské a formální akce, nebo také sportovní kabát, který dobře doplní tenisky i elegantní čepici s kšiltem.

Kabát, Levi´s, 3599 Kč. Boty, Deichmann, 699 Kč. Modrý svetr s košilí, Esprit, 1699 Kč. Čepice, Esprit, 849 Kč. Kožený batoh, Zoot, 2499 Kč. Kalhoty, Lindex, 999 Kč

FOTO: Archiv firem

Pánský styl se vším všudy



Jestliže vám je cizí elegance a podpatky obouváte jen v případě, kdy se jim nejde jinak vyhnout, pak je pro vás tento inspirativní set tím pravým ořechovým.

K potrhaným šedým džínsům oblékněte jednoduché bílé triko, na něj pak skvělou unisexovou zateplenou bundu s kožíškem, s typickou černo červenou kostkou. Neprohloupíte ani přidáním vyšších bot s přezkou a zeleným vlněným kabátem na zapínání. Pro tento outfit zvolte jednoduchý, minimalistický šedý batoh.

Bílé triko, Takko, 349 Kč. Boty, Esprit, 2599 Kč. Zelený kabát, Esprit, 3399 Kč. Kostkovaná bunda, Levi´s, 4299 Kč. Batoh, Spiral Detroit, Zoot, 4599 Kč. Džíny, Levi´s, 3299 Kč

FOTO: Archiv firem

I v zimě za dámu

Styl za každou cenu, ať venku sněží, nebo mrzne. Pro tyto případy je tu outfit složený z netradičních džínů, které jsou složeny jak ze světlého, tak i tmavého denimu. Dále stačí pokračovat jednoduchým topem nebo tílkem.

Klíčovou roli v tomto případě hraje elegantní kardigan v jemně béžové barvě s velkým límcem a koženou stužkou v pase. Samozřejmostí je stylový světlý koženkový batůžek, kvalitní vlněný kabát, čepice s bambulí a pohodlné tmavé válenky.

Svetr, Van Graaf, 4499 Kč. Boty, Van Graaf, 5999 kč. Kabát, Mango, 1499 Kč. Čepice, Van Graaf, 1999 Kč. Batoh, Miss Selfridge, Zoot, 1229 Kč. Džíny, Esprit, 1699 Kč

FOTO: Archiv firem