Zachrání to pončo

Líbí se vám ponča, ale nikdy jste nepřišla na to, jak je nosit? Zimní počasí je pro ně naprosto ideální. Zvolte například kombinaci skinny džínů, tílka či body a plyšového světlého nebo krémového svetru. K této kombinaci stačí jen na svetřík obléci pončo, které, když se budete oblékat do kabátu, můžete využít například jako šálu. To pouze v případě úzkého kabátku. Pokud máte zimní péřovou bundu, nechte pončo tak, jak je.

Do mrazivého rána vykročte s nízkými kozačkami na podpatku opatřenými zateplenou textilií, k botám slaďte kabelku.

Pončo, Takko, 599 Kč. Boty, Deichmann, 999 Kč. Svetr, Takko, 299 Kč. Kabelka, Esprit, 1199 Kč. Kalhoty, Esprit, 1699 Kč

FOTO: Archiv firem

Košilové šaty

Pokud nejsou upnuté střihy nic pro vás a raději se schováváte za ty volnější, kila navíc rozhodně schováte v rafinovaně šitých košilových šatech, které sluší jak hubeným ženám, tak i boubelkám. Skvělou službu udělají například v kombinaci s kozačkami a maxi kabátem.

Nezapomeňte ani na doplňky, které jsou neméně důležité. V tomto případě se k elegantním kozačkám a kabátu hodí ještě vlněný klobouk sladěný s malou, avšak velmi praktickou kabelkou přes rameno.

Kozačky, Aldo, 4599 Kč. Klobouk, Reserved, info o ceně v obchodě. Šaty, H&M, 899 Kč. Kabelka, Aldo, 1599 Kč. Kabát, Mango, 3999 Kč

FOTO: Archiv firem

Hra s doplňky



I do kanceláře se hodí volnější módní kousky. Začněme například u společenských kalhot se vzorem do pasu, pro které jsou v tomto případě typické rovné, volně střižené nohavice. Dále pokračujeme košilí v imitaci saténu, také pohodlného oversized střihu, kterou můžeme nosit zastrčenou do kalhot. V tomto případě se však více než kdy jindy nabízí kalhoty doplnit páskem.

Pohrajte si i se zbytkem outfitu. Pokud vám nejvíce vyhovují volné kabáty, volte plyšový černý rovného střihu s široce střiženými rukávy. Co se týče doplňků, klidně si zaexperimentujte, ovšem ke kalhotám volte kotníkové kozačky na podpatku. Kabela může být bílá, stejně jako strakatá šála, která rozbije uniformitu celku. Vtipným detailem nakonec jsou také fuchsiové rukavice.

Rukavice, Reserved, info o ceně v obchodě. Boty, F&F, 829 Kč. Kabát, Topshop, info o ceně v obchodě. Kabelka, Reserved, info o ceně v obchodě. Košile, H&M, 599 Kč. Šála, Reserved, info o ceně v obchodě. Kalhoty, F&F, 669 Kč

FOTO: Archiv firem