Zlato v hlavní roli

Nebojte se odvázat a oblékněte i v zimě krátký crop top. Ten by ale v případě chladného počasí měly jednoznačně doplňovat kalhoty s vysokým pasem, nejlépe rovného nebo zvonového střihu. Pod širší nohavice skryjte boty na vysokém podpatku. Ramena zahalte do vypasovaného sáčka.

Co se týká líčení, držte se zkrátka. Výrazný zlatý outfit podpořte zlatým lakem na nehty a tmavší, ovšem ne příliš tmavou rtěnkou. Necháte tak vyniknout jasnému třpytu.

Tekutá matná rtěnka, Bourjois, 299 Kč. Lak na nehty, Miss Sporty, 50 Kč. Boty, Aldo, 3599 Kč. Sako, Mango, 1299 Kč. Top, Zara, 699 Kč. Psaníčko, Pauls Boutique, Zoot, 1079 Kč. Kalhoty, Topshop, info o ceně v obchodě

FOTO: Archiv firem

Hlavně neformálně



Jdete na posezení k přátelům nebo známým a nechcete být ve středu pozornosti? Spolehnout se můžete na staré dobré rozervané džíny, které jsou stále in. K nim oblékněte meruňkovou halenku a lehké sako, jak jinak, než opět s flitry.

Doplňte krásným výrazným náhrdelníkem, třpytivými teniskami. Pokud si ve všedních dnech netroufáte na červenou rtěnku, ale chcete ji už dlouho vyzkoušet, nebojte se toho. Na Silvestra je povoleno vše. Dolaďte stejnobarevným lakem na nehty.

Lak na nehty, Dermacol, 59 Kč. Dlouhodržící rtěnka, Dermacol, 159 Kč. Tenisky, Deichmann, 749 Kč. Náhrdelník, Takko, 349 Kč. Sáčko, Takko, 799 Kč. Halenka, Alchymi, Zoot, 739 Kč. Kalhoty, Levi´s, 2999 Kč

FOTO: Archiv firem

Sexy elegance

Chystáte se na velkou, formální událost? Pak vsaďte na rafinovanou krajku v podobě černých upnutých šatů a honosnou vestu s kožíškem. Tyto dva hlavní celky dolaďte o výrazné sexy boty na podpatku s netradičním zdobením - ptačími kropenatými pery. Další barvy do outfitu nevolte, doplňky by měly zůstat černé, maximálně do uší volte perly nebo jejich imitaci.

Co se týče stylingu a kosmetiky, opět vsaďte na třpytky. Ve světě velmi letí trend „třpytivé pěšinky” ve vlasech. Jak na ni? Rozdělte vlasy na pěšinku a tu nagelujte fixačním gelem. Kosmetickým štětcem potom místo poprašte a po zaschnutí fixujte lakem na nehty. Třpyt dodejte i obočí - třeba speciálním barevným gelem.

Univerzální třpytky, H&M, 179 Kč. Gel na obočí, H&M, 199 Kč. Boty, Reserved, info o ceně v obchodě. Náušnice, Takko, 149 Kč. Vesta, H&M, 1299 Kč. Šaty, Reserved, info o ceně v obchodě. Kabelka, Ju´sto, info o ceně v obchodě

FOTO: Archiv firem

Jako princezna

Chystáte se obléknout krásné princeznovské šaty? Volte metalickou látku, šaty bez ramínek se sukní áčkového střihu. Pokud se na akci, na kterou se chystáte, hodí obout lodičky, zkuste netradiční stříbrné. K chladné barvě šatů se hodí například fialková kabelka. Zimní atmosféru pro změnu doladí její chlupatý kožíšek. Celý elegantní outfit dovršte luxusním, skvěle padnoucím černým kabátem, oči zvýrazněte černými linkami a tváře poprašte jemnou růží.

Lodičky, Baťa, 1599 Kč. Fix na oči, Oriflame, 199 Kč. Kompaktní projasňující pudr, Oriflame, 299 Kč. Kabelka, Lusha, info o ceně v obchodě. Šaty, F&F, 179 Kč. Kabát, Sophistic by Veronika, info o ceně u návrhářky

FOTO: Archiv firem