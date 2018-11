Eva Dvořáková, Novinky

V zajetí barevných svršků

Je skvělé, že se české dámy nebojí a podzim zpestřují nejrůznějšími barevnými svršky. Například oblíbená herečka Tatiana Vilhelmová si na premiéru nového českého filmu oblékla sympatický dlouhý kabát v jemně růžové barvě. Doladila jej žvýkačkově růžovým topem, černými legínami, kloboukem a modročervenými teniskami.

Podobnou barvu kabátu zvolila její herecká kolegyně Alice Bendová, která si ovšem s dalšími barvami nepohrála, což ale vůbec není na škodu. Černému outfitu oživení v podobě světlého kabátku velmi prospělo a sympatické herečce, která má styl v krvi, neuvěřitelně sluší.

Eva Decastelo volila také černobílou kombinaci, navíc oživenou o zlaté metalické mokasíny. Na rozdíl od Tatiany a Alice doplnila outfit jasně žlutou barvou.

Tatiana Vilhelmová, Alice Bendová, Eva Decastelo

Tělové tóny

Herečka a moderátorka populárního pořadu Stardance aneb Když hvězdy tančí Tereza Kostková červený kabátek neoblékla k černé, nýbrž k šedé barvě. Zajímavě volila i doplňky, přičemž velmi elegantní jsou nízké kozačky v tělové barvě.

Slovenská herečka Zdena Studenková vsadila na jistotu. Džínové šaty zkombinovala s jemně béžovou barvou v podobě bundy a vysokých kozaček. Elegantní outfit rodačce z Bratislavy velmi slušel.

Moderátorka Eva Perkausová si díky své dokonalé postavě mohla dovolit krátké bílé šaty s rolákem a k nim velmi módní a sexy kozačky nad kolena na podpatku, které jen tak nějaké ženě nesluší. Blonďatá moderátorka se ale trefila do černého.

Tereza Kostková, Zdena Studenková, Eva Perkausová

Absence barev

Těhotná zpěvačka a moderátorka Emma Smetana vsadila na svou milovanou černou. Rostoucí bříško schovala pod volnou dlouhou tuniku, místo kabátu oblékla skvělý kožený křivák, který jí moc sluší.

Taťána Gregor, manželka hudebníka Ondřeje Gregora (dříve Brzobohatého), skryla svou postavu do dlouhé vzorované sukně. Stejně jako moderátorka Emma Smetana zvolila stylový kožený křivák, k němu na hlavu posadila klobouk s velkou krempou. Kabelku zdobily třásně, velký letošní hit, nohy pro změnu vysoké černé kozačky na jehlovém podpatku.

Moderátorka Adéla Gondíková byla aktuálně zachycena ve volnočasovém outfitu. Na světlý svetr zapnula prošívanou vestu, dále zvolila klasické džíny z tmavě modrého denimu a nízké kozačky.

Emma Smetana, Taťána Gregor, Adéla Gondíková

Inspirace ze zahraničí

Češky na tom rozhodně nejsou špatně, pokud by ale soutěžily s celebritami ze zahraničí, ty by je pravděpodobně, co se týče módního vkusu, převálcovaly na celé čáře.

Příkladem může být například oscarová herečka Lupita Nyong´ová, o které je velmi dobře známo, že se doslova vyžívá v pestrobarevných kombinacích. I tentokrát, v temně fialových šatech s barevnými lemy a sytě červeném kabátku, jí to náramně slušelo. Absolutně dokonalým doplňkem je žlutý turban a lodičky v barvě kabátu, které z herečky právem dělají módní ikonu hodnou následování.

Lupita Nyong'ová, Rosie Huntington-Whiteleyová, Gigi Hadidová

