Dana Sokolová, Novinky

Správná péče je naprostý základ

Pokud jste zvyklé se pravidelně líčit, pak nikdy nezapomínejte na večerní odlíčení a vyčištění pleti. I sebelehčí make-up může ucpávat velmi jemnou a tenkou pokožku kolem očí. Navíc samotné řasy si potřebují odpočinout od tíhy barvy z řasenky.

Řasenku vždy odstraňujte opatrně, nejlépe používejte přípravky na olejové bázi určené přímo na odličování očí. Poté řasy pročesejte speciálním hřebínkem či kartáčkem na řasy.

Dříve se doporučovalo na noc si promazávat víčka vazelínou, která promazala pokožku a zároveň posilovala řasy a zabraňovala jejich vypadávání. Na stejném principu pak funguje i olivový olej, kokosový olej, jojobový olej či ricinový olej. Tyto oleje navíc obsahují celou řadu vitamínů a minerálů a dokážou řasy nejen vyživit, ale také hydratovat.

Roli hrají i jídelníček a životospráva



Dnes jsou k dispozici speciální séra na řasy, která obsahují celou řadu vitamínů, aminokyselin, kreatin, pantenol nebo lecitin, a tedy látek, které posilují samotnou řasu a stimulují její růst. Někteří stylisté dokonce doporučují řasy jednou za 2-3 měsíce zastřihnout, čímž se stimuluje folikul řas a jejich růst je pak výrazně rychlejší.

K péči o řasy patří i jídelníček a životospráva. Růst řas může podpořit strava bohatá na bílkoviny, zdravé tuky bohaté na nenasycené mastné kyseliny, které podporují tvorbu keratinu, a tedy základní stavební složky řasy, stejně jako vlasu či nehtu. Výborný je i vitamín H neboli biotin, který patří do skupiny vitamínů B a nejvíce se vyskytuje v droždí, vaječných žloutcích, játrech či houbách.

Zleva: Medik8 Full Lash & Brow Duo - nové vysoce účinné sérum britské lékařské kosmetiky prodlouží řasy již za dva týdny, stejně jako docílí i hustšího obočí. Obsahuje komplex peptidů, které podporují přirozené procesy v těle a zlepšují vzhled řas i obočí. Cena: 1650 Kč; Sensai vyživující báze pod řasenku 38°C EyeLash Base - dokonale zvýrazní řasy, dodá jim objem a nekonečnou délku, má dlouhotrvající efekt, posiluje a vyživuje samotné řasy, které jsou pak hebké a natočené. Je vhodná i pro citlivější oči. Cena: 500 Kč; Luxus Lashes vitamínové sérum na řasy - vysoce kvalitní a účinný přípravek podporující růst řas a jejich zesílení díky vitamínu H (biotin), B5 (panthenol) a B9 (folic acid) s výtažkem aloe vera pro hydrataci. Sérum navíc obsahuje specifické proteiny, které stimulují buněčný metabolismus a zlepšují krevní cirkulaci a zásobení buněk složkami potřebnými pro růst, pevnost a zesílení řas. Cena: 515 Kč

FOTO: archív firem

Zhušťující a prodlužující řasenky

Na trhu je dnes k dostání celá řada velmi kvalitních zhušťujících a prodlužujících řasenek. Jejich nevýhodou je, že se mohou během dne rozmazat či se začít drolit a je nutné je večer odlíčit. Nicméně díky neustálému zdokonalování nanášecích kartáčků dokážou velmi dobře a poměrně snadno dotvořit kýžený vzhled.

Před samotným použitím řasenky lze řasy vytvarovat pomocí speciálních kleštiček. Ty se nesmí používat na již nalíčené řasy, jelikož by se pak řasy mohly slepit a polámat se.

Jak postupovat při nanášení řasenky



Nejčastější chybou je, že si ženy nejprve nalíčí horní řasy. Mnohem lepší je přitom začít těmi spodními. Po nalíčení je nechte zaschnout a pokračujte horními. Při líčení horních řas se dívejte směrem dolů a kartáčkem postupujte jemnými pohyby ze strany na stranu, aby se řasenka nedostala na víčka. Pokud by se vám řasy slepily, pak je na závěr pročešte speciálním kartáčkem.

Někteří vizážisté doporučují nejprve nanést vrstvu zhušťující řasenkou a následně na ni ještě vrstvu prodlužující řasenkou.

Pokud jste světlejší typ a máte velmi světlé řasy, pak mnohem přirozeněji bude vypadat, pokud na řasy použijete hnědé odstíny řasenky a černou řasenku použijete jen na samotné konečky řas.

Zleva: Astor objemová řasenka BIG & Beautiful BOOM! 12 ml - pro ohromující objem. Mega kartáček ve spolupráci s unikátní texturou perfektně zesílí vaše řasy jediným tahem. Oftalmologicky testováno, vhodné i pro nositele kontaktních čoček. Cena: 123 Kč; Clarins řasenka pro maximální objem a natočení řas Wonder Perfect - pokročilá a inovační řasenka, která zaručuje objem a krásu řasám. Vhodná pro citlivé oči a nositelky kontaktních čoček. Řasy jsou okázale silnější a natočené, vypadají lesklejší, řasenka se nerozmazává. Cena: 660 Kč; Loreal Paris řasenka pro efekt umělých řas False Lash Wings 7 ml - její revoluční kartáček zvýrazní a prodlouží každou řasu k vnějšímu koutku. Řasenka vám zajistí dokonale husté a dlouhé řasy bez žmolků. Cena: 269 Kč; Yves Rocher řasenka pro dokonalý objem řas - extra jemný kartáček s krátkými štětinkami, které jsou přesně určeny na prodloužení a natočení i těch nejkratších a rovných řas. Rostlinná složka pryskyřice elemi dodává objem, délku a fixuje natočení vašich řas. Nanášejte řasenku od kořínků, pohybujte s ní cik cak. Pro pohled ještě intenzívnější, nezapomeňte jemně nalíčit i řasy vnitřního koutku oka. Cena: 279 Kč; Bourjois objemová řasenka Twist Up the Volume 8 ml - s kartáčkem 2v1. Unikátní otočný mechanismus vám zajistí neodolatelné řasy! Pozice 1 - kartáček rovnoměrně nanáší řasenku na řasy, odděluje je a prodlužuje jejich délku. Pozice 2 - umožní kartáčku nabrat větší množství řasenky, čímž řasám dodá maximální objem. Cena: 249 Kč.

FOTO: archív firem

Prodlužování pomocí umělých řas

Dočasné nalepení řas

Na trhu je k dostání obrovské množství dočasných řas. Při výběru záleží především na tom, co od nich žena požaduje. Pro běžné používání je vhodnější volit ty s přirozeným vzhledem, které jsou kratší a při jejich použití nemusí být hned na první pohled patrné, že se jedná o umělé řasy.

Jejich slabší stránkou je, že se často prodávají v univerzálních velikostech, které ne každému sedí. A pak také vyžadují patřičnou dávku šikovnosti.

Při jejich výběru se nevyplácí šetřit. Nejde jen o kvalitu řas samotných, ale především o jejich lepidla.

Dlouhodobé prodlužování řas

V poslední době je to velký hit. Aby ne. Pokud jsou udělány dobře, pak mohou vypadat přirozeně, a přitom naprosto dokonale. Žena se navíc poté nemusí vůbec líčit. Její oči jsou krásné 24hodin denně, a to i okamžitě po probuzení. Ten pocit je v tomto směru opravdu k nezaplacení.

Když už se tedy pro tuto metodu rozhodnete, pak hleďte na kvalitu používaných řas a také používaného lepidla. Špatné lepidlo může způsobit infekci rohovky, očních víček, kontaktní dermatitidu, a to v důsledku alergické reakce na něj. Nekvalitní řasy zase mohou poškodit řasový folikul, což může způsobit až dočasnou ztrátu přirozených řas.

Nutné je také hledět na reference ostatních žen. Ne všechny permanentní řasy vypadají přirozeně a navíc při špatné aplikaci mohou vypadat hned od začátku nebo po pár dnech nevzhledně.

Běžná tloušťka umělých řas se pohybuje 0,15 až 0,20 mm. Hedvábné řasy FOCONYES mají 0,03 až 0,07 mm. Jsou tedy stejně tenké jako vlastní řasy, a proto jejich aplikace působí velmi přirozeně. Pro nositelky jsou pohodlné a nijak nezatěžují oko.

FOTO: YES VIP

Na permanentních řasách se tedy nevyplácí šetřit. Vždy je lepší vsadit na osvědčený salon, kde používají ty nejkvalitnější materiály a dají vám na výběr, jaké řasy budete preferovat, zda syntetické, norkové či hedvábné, konkrétní barevnost, délku a zakřivení.

Samotná první aplikace pak obvykle trvá 1,5-2,5 hodiny. Celých 48 hodin na to by se řasy neměly namáčet, líčit a neměl by se používat krém okolo očí. Po uplynutí této doby, už nevyžadují žádnou speciální péči.

Řasy se již nemusí líčit, jen denně počesávat kartáčkem. Zesílit efekt lze speciální řasenkou. Za 3-4 týdny je poté zapotřebí docházet na doplnění řas. Ceny se za první aplikaci pohybují od 2000-5500 Kč a za doplnění 700-1000 Kč.