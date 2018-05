Eva Dvořáková, Novinky

Mnoho lidí propadlo tomuto velmi účinnému, zdravému a svou jednoduchostí také atraktivnímu sportu. Při troše snahy a vůle může běhat doopravdy každý.

Dnes, společně s chytrými telefony, jsou na trhu dokonce speciální aplikace, které monitorují trasu a délku běhu, ženám toužícím po spalování kalorií dokážou i ukázat, kolik běháním spálily.

Vyplatí se investice do bot



Lidé běhají v parcích, ale i v ulicích rušných měst. A také za každého počasí. Běhání je sport velmi dostupný a nestojí téměř nic. Jediné, co se doopravdy vyplatí, je investice do kvalitních běžeckých bot.

Pokud tápete, rozhodně neváhejte o radu požádat proškolený personál prodejny se sportovními, anebo běžeckými potřebami. Obuv se také musí vybrat podle toho, zda plánujete běhat spíše po silnicích, anebo v přírodě. Všechny takové aspekty hrají důležitou roli.

Rozhodně ale platí fakt, že na běžeckých botách by se nemělo nijak zásadně šetřit. Je to totiž investice i do vašeho zdraví.

Běžecké termokalhoty, Tchibo, 449 Kč. Bunda s reflexním zipem, F&F, 599 Kč. Dámské běžecké boty Nike, Answear, 3199 Kč. Podprsenka, F&F, 279 Kč. Tílko, F&F, 599 Kč.

Oblečení z běžných obchodních řetězců

Ženy jsou parádnice, a to se samozřejmě může projevit i na jejich běžeckém outfitu. Pro začátek či rekreační běh si proto v klidu vystačí s potřebami a oblečením z běžných módních řetězců.

Zmiňované kousky jsou běžně dostupné v obchodních centrech, mnohé z nich lze zakoupit i po internetu. Vždy ale platí, že je nejlepší si vše vyzkoušet.

Legíny, H&M, 599 Kč. Podprsenka, H&M, 399 Kč. Dámské běžecké boty Adidas PureBOOST, 3299 Kč. Zimní bunda na běh, H&M, 1299 Kč. Mikina, Adidas, 1199 Kč.

Reflexní prvky zachraňují životy

Vyvarujte se příliš volných tílek, triček nebo mikin. Pro co nejsnadnější běh a pohyb vybírejte úzké a upnuté topy. Tím minimalizujete odpor větru a usnadníte si pohyb.

Pokud běháte hlavně ve večerních hodinách, vsaďte alespoň na jeden výrazný prvek. Tím mohou být například legíny, nebo postranní pruh na triku či bundě.

Jestliže ale barvám příliš nefandíte, vsaďte alespoň na reflexní pásek nebo přívěsek. Ve špatném počasí, nebo při snížené viditelnosti, se vám může doopravdy hodit a nikdo by vás neměl přehlédnout, pokud jej budete mít umístěný na dobře viditelném místě.

Legíny, H&M, 599 Kč. Fleecová mikina, H&M, 899 Kč. Boty, Adidas Ultra Boost, 4899 Kč. Podprsenka, Adidas Supernova, 1199 Kč. Tílko, Adidas Climacool, 1199 Kč.

Buďte vidět!

Pokud poběžíte na neosvětlené silnici, za mlhy, nebo při snížené viditelnosti, a nebudete mít na sobě jakýkoliv reflexní prvek, můžete dokonce čelit pokutě, protože se dopustíte přestupku. Viditelné označení za daných podmínek totiž nově nakazuje novela zákona o silničním provozu.

Cílem je chránit nejenom sportovce, ale i chodce. A má to i své logické odůvodnění. Chodec je při snížené viditelnosti bez označení vidět na vzdálenost od 18 do 50 metrů, v závislosti na barvě oblečení.

Pokud ale na sobě bude mít reflexní prvky, řidiči jej zaregistrují už ve vzdálenosti 200 metrů. A to je už dostatečně silný argument, který může dokonce zachránit život.

Legíny, Roxy, 1350 Kč. Sportovní podprsenka, F&F, 299 Kč. Běžecké boty Nike, Answear, 1599 Kč. Mikrofleecová bunda, Tchibo, 499 Kč. Tílko, H&M, 299 Kč.

