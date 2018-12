Eva Dvořáková, Novinky

Vsaďte na jemnou klasiku s nádechem retra v podání tělového hedvábí, anebo sněhobílou krajku s plachými černými akcenty.

Pokud se chystáte na vášnivější večer a vaše drahá polovička ocení špetku erotiky, vyrukujte se spodním prádlem ozdobeným červenou nitkou v korzetovém stylu.

1. Set spodního prádla z hedvábného saténu a krajky, kalhotky 3100 Kč, podprsenka 4000 Kč, Zuzana Kubíčková. 2. Nesmrtelná kombinace bílé a černé, kalhotky 139 Kč, podprsenka 349 Kč, New Yorker. 3. Dráždivá černá s červeným zdobením, kalhotky 199 Kč, podprsenka 299 Kč, Takko.

FOTO: Archiv firem

Rafinované střihy



Netradiční a velmi dráždivé jsou kousky pouze z průhledné krajky, které téměř nenechávají prostor představivosti. Mužovu pozornost okamžitě získáte jedním z těchto kousků, které dávají rafinovaně nahlédnout do tajů, jež skrývá ženské tělo.

Vyzkoušejte modely s rafinovaně střiženou podprsenkou, prodloužené střihy ála košilka, anebo svůdné a dráždivé „volné” košíčky přes ňadra.

Při zkoušení si nezapomeňte udělat v kabince pár pohybů, abyste nekoupila špatnou velikost. K oboustranné spokojenosti by se prádlo nemělo do kůže zařezávat. Zkrátka a dobře, na prvním místě by vždy mělo být vaše pohodlí.

Dráždivé kombinace: 1. Kalhotky 819 Kč, podprsenka 1029 Kč, Lisca, Zoot. 2. Krajkový set, 1193 Kč, Topshop. 3. Temně červené spodní prádlo, 1053 Kč, Topshop.

FOTO: Archiv firem

Podvazkový pás jedinečným zážitkem

Pro odvážnější stačí koupit pouze jediný doplněk. A tím není nic jiného než podvazkový pás. Samostatně jej koupíte opravdu za pár korun a na rozdíl od spodního prádla můžete vybírat i na internetu. Většinou postačí změřit obvod pasu podle toho, jak udává výrobce.

Podvazkový pás je opravdu velmi jedinečným doplňkem, kterým ozvláštníte své spodní prádlo a poskytnete svému muži jedinečný zážitek.

Mnoho mužů totiž velmi vzrušuje. V tom případě se bude pravděpodobně jednat i o kousek, který se natrvalo může usadit ve vaší skříni.

Zkuste podvazkový pás, zleva: černý 490 Kč, fialový 175 Kč, body s podvazky 910 Kč, vše Asos

FOTO: Archiv firmy

Nedostatky skryjte do body



Necítíte se na dvoudílné spodní prádlo? Nevadí. Zahalte svou postavu do krásného body. To rozhodně není žádná ostuda. Pokud si nevyberete ze široké škály krajkových, kosticemi vyztužených modelů, vezměte si na pomoc zeštíhlující kousky.

Své nedostatky skryjte do saténové košilky nebo luxusního župánku. Nebojte se ani barev, nikde není psáno, že prádlo by mělo být černé. Krásně vypadají i jemné růžové odstíny, či dramatická, erotikou nabitá rudá.

1. Body s kosticemi a tangy, H&M, 659 Kč. 2. Růžové body s krajkou, H&M, 799 Kč. 3. Vínové body, Y.A.S., Zoot, 1099 Kč.

FOTO: Archiv firem

Satén pro jemné duše



Jemné bytosti nemusí sázet na dráždivé prádlo, stačí, když vedle partnera ulehnou v krásném saténovém župánku, košilce, nebo overalu. Každá změna v ložnici je samozřejmě vítaná, záleží na vkusu, náladě a preferenci partnerů.

Chladivý satén je ale rozhodně dobrou volbou.

Zaujmete i jemnou košilkou. 1. C&A, 698 Kč. 2. Marks&Spencer, info o ceně v obchodě. 3. C&A, 550 Kč.

FOTO: Archiv firem

Vůně probouzí sexuální touhu



Nezapomínejte ale ani na jedinečnou atmosféru, pro kterou by měla být charakteristická právě erotika. Dopomozte si smyslnými vůněmi, započněte společnou koupelí, nebo si ji dopřejte sama jen tak pro relaxaci.

Nezapomeňte, že i vůně umí probudit sexuální touhu, proto se nebojte sáhnout po oblíbeném tělovém mléku, a místa, kde pulzuje krev, provonět oblíbeným parfémem.

Jako třešinkou na dortu překvapte polovičku masáží tělovým olejem a připravte partnerovi jedinečný zážitek, na který bude s úsměvem ve tváři vzpomínat ještě několik dní.

Pro správnou atmosféru. 1. Bio tělový a masážní olej Erotika s vitamíny a esenciálními oleji, 125 ml od 169 Kč, Saloos. 2. Koupelová bomba se srdíčky z kakaového másla, brazilskou pomerančovou silicí a vanilkou, Lush, 149 Kč za kus. 3. Voňavé lehké tělové mléko s růží a magnólií, bambuckým máslem a vitamínem E, H&M, 149 Kč. 4. Dámská parfémovaná voda - s vůní čokolády a vanilky, Dermacol, 990 Kč.

FOTO: Archiv firem

Přitažlivý zevnějšek



Ku příležitosti této velké noci nezapomínejte ani na péči o svůj zevnějšek. Hýčkejte se více a pečlivěji než normálně. Vezměte si na pomoc rudý lak na nehty a k erotickému, nebo svůdnému prádlu slaďte také barvu rtěnky.

Na romantickou večeři volte rozhodně lesklou, dráždivou texturu. Na romantický večer se hodí růž matná a neslíbatelná.

Co se týče manikúry, nehty ozdobte červeným lakem, jeden z prstů zahalte klidně do zlata.

V líčení, zapojte do hry rozjasňovač pro svěží vzhled. Poprašte jím lícní kosti i víčka těsně pod obočím. Muži neodolají rudě namalovaným rtům, jejichž střed se bude blyštit jako drahokam. Jemný poprašek může dopřát i špičce nosu a středu horního rtu.

Blýskněte se. 1. Pigmentovaný víceúčelový prášek, k použití jako oční stín či rozjasňovač, 315 Kč, Topshop. 2. Zlatý lak se třpytkami, 149 Kč, Avon. 3. Lak na nehty s gelovým efektem, 139 Kč, Yves Rocher. 4. Hydratační rtěnka s leskem, Rimmel The Only One, 169 Kč. 5. Matná rtěnka Astor Perfect Stay Fabulous Lipstick, cena od 134 Kč.

FOTO: Archiv firem