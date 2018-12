das, Novinky

Přední vlasová stylistka Sally Brooks značky Nivea vám ukáže, že úprava vlasů může být opravdu snadná a výsledkem je skvělý účes, který vytvoříte, aniž byste nad ním strávili hodiny.

Zauzlený cop



FOTO: Nivea (13)

Největší účinek často vzniká díky těm nejmenším detailům. Tento cop vypadá komplikovaně, ale jeho úprava je opravdu snadná. Vlasy jednoduše svazujte do malých uzlů, které vytvoří tvar účesu. Vypadá skvěle u všech délek vlasů a vydrží vám celý den.

1. Vlasy natočte na nahřívací natáčky pro větší objem. Nechte natáčky vychladnout a vlasy nalakujte pro silnější fixaci.

2. Všechny vlasy natupírujte, aby získaly objem a uhlaďte kartáčem s přírodními štětinami pro zářivý lesk.

3. Vlasy u přední vlasové linie rozdělte na dva díly a jednoduše svažte do uzlu. Pokračujte dále podél vlasové linie a postupně přibírejte prameny zespodu. Na konci cop zajistěte sponou.

Sofistikovaná 60. léta

Nadýchaný objem 60. let je nepřekonatelný a toto je zcela nadčasový klasický účes. Pro moderní vzhled použijte vlasové doplňky a s objemem pracujte pouze na temeni.

1. Zadní část vlasů stáhněte do vysokého ohonu. Nastříkejte lak na kartáč s přírodními štětinami a uhlaďte jím odstávající vlasy či zafixujte uvolněné prameny.

2. Přední část vlasů natupírujte pro větší objem, především na temeni, kde účes potřebuje získat výšku. Vlasy podtočte a zajistěte sponkou pro nadýchaný tvar. Čelenka účes zvýrazní a dodá na zajímavosti.

Elegance

Moderní ofina a okouzlující lesk dodávají účesu elegantní nádech. Nízký ohon s nízkou postranní pěšinkou zase trendy styl. Kdo říká, že se ohony nehodí pro večerní nošení?

1. Oddělte vlasy podél přední vlasové linie na obou stranách, aby nepřekážely, budete s nimi pracovat později. Zadní část vlasů stáhněte do hladkého nízkého ohonu. Přední díly vlasů zatočte směrem dozadu.

2. Poté vlasy přeložte a připněte sponkou. Pro večerní nošení dodáte účesu eleganci vlasovými doplňky, které použijte na ohon. Ohon natupírujte, aby získal plnější a elegantnější tvar. Hotový účes zafixujte lakem pro pevnost a lesk.

Originální cop



Vlasy načechrejte, aby získaly bohatší texturu, a splétejte do volnějšího copu. Tak získají živější vzhled a složitý účes bude působit moderněji.

1. Spleťte všechny vlasy do copánků a přejeďte žehličkou. Pro ochranu vlasového vlákna před vysokou teplotou žehličky nezapomeňte použít speciální pěnové tužidlo s termoregulací. Copánky rozpleťte, aby vlasy získaly plnější strukturu. Vlasy protřepte pro jemnější vzhled.

2. U čela vlasy rozdělte na tři části a začněte splétat cop. Přibírejte prameny zespodu a pokračujte v klasickém způsobu splétání. Pokračujte až ke konečkům a zajistěte gumičkou. Hotový účes zafixujte lakem pro větší pevnost.

Precizní ohon

FOTO: TONI&GUY (2x)

Mark Hampton, Global Ambasador Toni&Guy Hair Meet Wardrobe utvořil na první pohled velmi jednoduchý účes zakládající si na dokonale precizní hladkosti a lesku.

1. Do suchých vlasů nastříkejte sprej pro tepelnou ochranu a vyžehlete žehličkou. Do délek vetřete uhlazující sérum, abyste docílili hladkého vzhledu. Vlasy svažte do nízkého culíku. Culík poté omotejte dlouhou gumičkou nebo neklouzavou stuhou. K docílení lesklého a hladkého vzhledu ještě vlasy potřete sérem pro vysoký lesk. Účes zafixujte středně tužícím lakem na vlasy.

Ležérní vlny

FOTO: L'Oréal Professionnel (3x)

Éteričnost a ARTY styl v kombinaci s přirozeností podle Michala Zelenky - ambasadora značky L'Oréal Professionnel.

1. Na suché vlasy aplikujeme sprej na vlny. Vlasy oddělíme do čtyř částí, prameny stočíme, připneme do tzv. „šneka“ sponkou a zažehlíme. Necháme je vychladnout po dobu přibližně 10 minut. Prsty a za pomoci kartáče prameny rozpustíme a oddělujeme jednotlivé sekce od sebe, aby vznikla nepravidelná vlna.

2. Závěrem vybrané náhodné pramínky natočíme kónickou kulmou. Takto docílíme vzdušnosti a objemu ve vlasech. Nakonec jemně aplikujeme z větší vzdálenosti opět sprej na vlny a vlny poté pomačkáme s pomocí přípravku Depolish. Tímto způsobem docílíme ležérních vln. Na zafixování použijeme vlasový sprej.