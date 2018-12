Eva Dvořáková, Novinky

Pokud budete oblékat florální motivy, nepřebíjejte je jiným vzorem. Pruhy, puntíky nebo zvířecí vzorované látky si raději nechte na jiné příležitosti. Květiny na oblečení jsou samy o sobě natolik výrazným prvkem, že není třeba je ještě více zviditelňovat.

Na podzim byly v obchodech k vidění povětšinou kalhoty a džíny s květinami, postupně se ale s rostoucími teplotami začaly objevovat i jiné kousky oblečení. Topy, tuniky, šaty, svetry, vestičky či saka už najdete téměř v každém nákupním centru.

Vsaďte na šaty i doplňky

A rozkvetlý vzor se nevyhýbá ani doplňkům. Najdete rozkvetlé kabely, šátky, exotické i luční kvítí do vlasů a nic nezkazíte ani koupí romanticky květovaných tenisek, které upotřebíte třeba v horkých letních večerech.

Zleva: Minišaty, Tamsin London, 660 Kč. S dlouhými rukávy, Tamsin London, 1590 Kč. Černé s potiskem, Tamsin London, 1980 Kč. S rukávky, Zoot 2459 Kč. S páskem Fashion days M by Maiocci, info o ceně u prodejce. Tunika Orsay, 1199 Kč.

FOTO: Archiv firem

Zaujaly vás šaty s květinovým potiskem? V letním počasí je oblékněte pouze se zajímavými sandály (skvěle se budou hodit zlaté či béžové) či na večer s podpatky meruňkové barvy. Do ruky vezměte psaníčko či menší kabelku.

Třikrát šaty Fashion days, M by Maiocci, info o ceně u prodejce. Na modelce šaty Asos.

Samozřejmě také můžete vyzkoušet další horký trend letošního léta a tím jsou šaty v maxidélce. Už dávno nepatří jen mezi výsadu hippies, zkuste je i vy! V létě oceníte hlavně pohodlí i jednoduchost stylingu.

Rozkvetlé svršky

Sako Orsay, 1299 Kč. Blejzr Tamsin London, 1320 Kč. Tílko Gate, 98 Kč. Vesta Gate, 498 Kč. Top H&M, 349 Kč. Tunika Orsay, 649 Kč.

Obyčejné bílé tílko či kalhoty efektně oživíte rozkvetlým svrškem. Zkuste sako, blejzr, nebo klidně i vestu. Pokud si troufáte, nebojte se ukázat bříško v krátkém crop topu či opálenou kůži v blůzce a tílku.

Zleva: Orsay 248 Kč. H&M 399 Kč. Gate 248 Kč. H&M 499 Kč. Gate 298 Kč. Fashion days, info o ceně na internetu.

I kalhoty umí zaujmout. I k nim ale volte jednoduchý top či jednobarevné tílko. Zde platí pravidlo, že čeho je moc, toho může být příliš. Na večer se ozdobte rafinovaným černým topem, přes den oblékněte neutrální košili v jemných barvách.

Květiny na botách i ve vlasech



Gumička i květiny na krk Topshop, info o ceně v obchodě. Taška 999 Kč a tenisky Adidas Originals, 1799 Kč. Náhrdelník Orsay, 369 Kč.

Netroufáte si na žádné velké rozkvetlé plochy? Řešením pro vás mohou být zábavné doplňky. Zamilujte se do květin do vlasů v podobě čelenek či gumiček, které skvěle doplní festivalový look, či zkrotí rozevláté vlasy u moře. K jednoduchému topu se hodí květinové náhrdelníky a rozkvetlé duo v podobě tenisek a kabelky zaujme každého.