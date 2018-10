Módní tipy pro ženy menšího vzrůstu

Říká se, že co je malé, to je hezké. Jenomže některé ženy mohou mít někdy svého vzrůstu po krk a touží po tom, aby alespoň na chvilku vypadaly vyšší. Není pravda, že to vyřeší jen podpatky. Existuje totiž několik ověřených tipů, díky kterým si, ať už opticky, nebo reálně, můžete přidat pár pěkných centimetrů k dobru.