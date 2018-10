das, Novinky

Bižuterie potřebuje větší péči než ostatní šperky, jelikož snadněji zajde. Ale ani v ten okamžik nemusí být ženy smutné. Existuje velmi jednoduchá a přitom levná pomoc.

Stačí roztok mycího prostředku na nádobí, který smícháme napůl s horkou vodou. Ponecháme v něm bižuterii asi tak hodinku. Poté by se měl šperk krásně lesknout.

Na bižuterii je možné použít i stejné čisticí prostředky, které jsou určeny k čistění stříbra. Ale pozor na šperky s kameny, které by při použití chemických prostředků mohly změnit svůj povrch i lesk.

Nevšední náhrdelník, jehož dominantou jsou tři zlaté či stříbrné kovové koule, ztělesňuje antickou okázalost, vkus a touhu odlišit se. Kovové koule jsou navlečeny na spleti černých řetízků a náhrdelník se díky lehkosti velmi příjemně nosí. Cena 349 Kč.

FOTO: Bijoux & Bijoux

Zleva: Barevné náramky 599 Kč, zdobené žluté náušnice 549 Kč a řetízek s přívěskem 499 Kč

FOTO: Marks & Spencer

Zleva: náhrdelník 349 Kč, prsten 149 Kč, náušnice 149 Kč, náramek 149 Kč

FOTO: Takko

K poškození bižuterie dochází nejčastěji působením: fyzikálních vlivů - např. světlo, prach, vlhko, voda nebo intenzivní horko (např. sauna). Většina kovových částí bižuterie je galvanována a zejména na stříbrnou galvaniku má světlo ničivý vliv. Některé komponenty např. drát bývají lakovány, a pokud se na nich dlouhodobě usazuje prach, jejich povrch zmatní, naruší se a časem může korodovat mechanickým poškozením - roztržení, natažení či pokřivení, například při sportu, zatržením o výčnělek, bižuterii z textilií můžeme přeříznout, pozor také při česání vlasů. Poškození otěrem např. kovový náramek, kterým třeme o stůl při psaní na počítači. chemie – především se týká kovových a plastových částí. V žádném případě s bižuterií nenavštěvujte kadeřníka, vadí veškeré kosmetické pleťové masky a také agresívní pot.

Zlato a jeho čistění



„Bílé zlato vzniká tak, že do slitiny jsou přidávány další kovy, které zlatu dodají stříbřitou barvu. Nejčastěji se používá nikl, palladium nebo stříbro. U zlatých šperků je vždy provedena povrchová úprava rhodiem. To jim zajistí lesk a ochrání je před mechanickým poškozením. Protože jde o tenkou povrchovou vrstvu, dochází časem k jejímu opotřebení a časem se může objevit až základní slitina, která je mírně nažloutlá. Při běžném nošení by rhodium mělo vydržet minimálně jeden rok, pokud se projeví opotřebení je možno nechat šperk znovu potáhnout rhodiem,” vysvětluje klenotník D.I.C. Aleš Bergl.

Profesionálně se tyto šperky čistí tak, že se nejprve odstraní nerovnosti smirkovým papírem, potom se šperk potře speciální pastou a přeleští leštícím strojem a dá se do ultrazvuku, kde se odstraní přebytek leštící pasty a čištění pokračuje v páře, následně se šperk elektrolyticky odmastí v roztoku louhu a vloží se do kyseliny sírové, poslední fáze čištění je rhodium, poté se opláchne vodou, osuší se a předloží ke kontrole.

Žluté a růžové zlato se čistí stejným způsobem s tím rozdílem, že se nevkládá do rhodiovací lázně, neboť by zbělelo. U těchto šperků je možno použít ruční rhodiování, které může mít různé barvy.

Pro domácí čištění je vhodné si pořídit speciální roztok, do kterého se šperk ponoří a nechá působit. Nedoporučuje se ale takto čistit šperky s kameny, neboť by mohlo dojít k jejich poškození. Na čištění šperků jsou určeny i speciální hadříky, ale opatrně s nimi, mohou se jimi šperky poškrábat.

Prsteny z bílého zlata s diamanty, doplněné drahokamy a polodrahokamy. Informace o ceně v obchodech.

FOTO: D.I.C.

Šperky Ponte Vecchio - ručně vyráběné šperky ze žlutého zlata a ametystu, který býval používán jako talisman, jenž umí člověku dodat energii. Informace o ceně v obchodě.

FOTO: Altman

Šperky z platiny nebo s platinovým povrchem



Jednou za čas je dobré je přetřít šperkařským ubrouskem. Na hrubší nečistoty se hodí zubní kartáček a gelové mýdlo (mýdlová voda). Po vyčištění je nutno nechat šperk dobře vyschnout.

Platinu lze také čistit pomocí chemikálií na bázi kyselin, ale ty je nutné koupit ve specializovaném obchodě.

Šperky ze stříbra

Nejlepším řešením je profesionální vyčištění laserem nebo ultrazvukem u klenotníka.

Pro domácí čištění jsou vhodné následující způsoby:

Šperky zabalíme do alobalu, do kterého nasypeme celé balení kypřícího prášku a vložíme do porcelánové misky či hrnečku a zalejeme horkou vodou, poté uděláme jehlou do alobalu malé dírky a sledujeme chemickou reakci. Šperky v tomto nálevu ponecháme zhruba tak deset hodin, potom propláchneme studenou vodou a necháme usušit. Tato čistící metoda je určena pouze pro čisté stříbro. Fluor (např. zubní pasta) naneseme na šperk, necháme zaschnout a vyčistíme zubním kartáčkem.

Pro čištění stříbra je možné použít i stejné přípravky jako pro bílé zlato.

Luxusní náramky Pandora s přívěšky ze sterlingového stříbra. O ceně informace v obchodě.

FOTO: Pandora

Drobounké šperky návrhářky Joanna Cave jsou vyráběny z recyklovaného stříbra. Připomínají dětské prstýnky darované při křtu. Cena 517 Kč.

FOTO: Nila.cz

1. Morellato Náhrdelník Love z chirurgické ocele 999 Kč, 2. Oliver Weber brož Glad s krystaly Swarovski cena 1780 Kč, 3. Police Náhrdelník Believe z chirurgické ocele 1730 Kč, 4. Swarovski prsten Rosette Dark z chirurgické ocele a krystalů Swarovski 2 250 Kč, 5. Esprit stříbrné náušnice Feather s chirurgickou ocelí a zirkony 1390 Kč.

FOTO: Šperky.cz

FOTO: Swarovski