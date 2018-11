ČTK

Parfém Outspoken je zatím nejúspěšnější vůní značky Avon. Fergie, která si na převzetí ceny vzala žluté šaty značky BCBG Max Azria, uvedla, že její hlavní touhou je být úspěšná jako sólová zpěvačka a ocenění za parfém je pro ni překvapivým bonusem.

"Ani v těch nejdivočejších snech se mi nezdálo, že by se to mohlo stát," uvedla. "Mým cílem bylo sólové album. Byl to můj sen od dětství a cesta za ním byla dlouhá," řekla Fergie.

Šestatřicetiletá zpěvačka o sobě prohlásila, že si libuje v pozlátku, půvabu a oblékání, zvlášť ráda si hraje s kosmetickými výrobky, díky nimž může měnit svůj vzhled. Doma ale prý nenosí obvykle žádný make-up.

S parfémy je to jiné. Odjakživa má prý parfémy v oblibě, jako teenager nějakou dobu nosila pánskou vůni Drakkar Noir, protože jí to připomínalo bývalého přítele, a Poison od Diora, protože jej spojila s textem oblíbené písně.

Celebrity k vůním patří

Outspoken je květinová vůně s tóny tuberózy a kůže. Druhý parfém, který vytvořila Fergie, Outspoken Intense, bude k dispozici v říjnu. Jednou z hlavních složek vůně je kumquat (miniaturní pomeranč). Stačil jediný závan a hned si přivezla kumquat do své zahrady v jižní Kalifornii. "Můj otec je pěstoval a naučil mě, jak se loupou," říká zpěvačka.

Fergie hodlá svoji novou roli v kosmetickém průmyslu využít k otázkám na ostatní návrháře, výrobce voňavek a celebrit. "Chtěla bych vědět, odkud berou všichni inspiraci," uvedla. Držitelky Oscara, americká herečka a modelka Halle Berryová a americká zpěvačka Mary J. Blige rovněž obdržely cenu Fifi.

"Kategorie celebrit u parfémů už není jen jakýsi doplněk, jako tomu bývalo dříve, kdy nikdo nevěděl, jestli vydrží či nikoli. Dnes je to významná část marketingu parfémů a doufáme, že slavní, kteří si vybrali parfém nebo nějaký podporují, to berou stejně vážně jako své poslední album, film nebo knihu a stejným způsobem ji propagují," říká prezidentka společnosti Fragrance Foundation Rochelle Bloomová.

Další oceněné vůně

Do síně slávy se dostal parfém L´Eau d´Issey japonského návrháře Miyakeho, Le Male pro muže od francouzského módního návrháře Jeana Paula Gaultiera, Bombshell od americké společnosti Victoria´s Secret a americká firma Bath and Body Works s vůní Twilight Woods obdržela cenu spotřebitelů.

Berryová byla jmenována největší parfémovou celebritou za její podporu "světa vůní za delší období".

Mary J. Bligeová a kosmetická společnost Carol´s Daughter byly oceněny za přímý přístup k zákazníkům.

Mezi vůně, které byly jmenovány parfémy roku, jsou v rámci kategorie zvláštní značka VS Bombshell a Republic of Men od Banana Republic. V kategorii široké použití to je Halle od Halle Berryové, jakož i její Pure Orchid, toaletní voda Leger Homme od Herveho. Guilty od Gucciho a Blue od Channelu byly vybrány v kategorii luxusní značka a vůně Balenciaga Paris od Oliviera Polgeho s Azure Lime for Men od Toma Forda v rámci luxusní speciality.