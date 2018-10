Dana Sokolová, Novinky

Za plastickým chirurgem ženu nejčastěji vede touha po zvýšení sebevědomí. Může to být dáno i tím, že spoustu žen je stále přesvědčeno, že klíčem k jejich osobnímu i profesnímu úspěchu je právě vnější krása.

V každém případě pocity méněcennosti jsou podle psychologů pro ženy nebezpečnější, než podstoupení chirurgického zákroku, zbavující ženy mindráků. A proto, rozhodne-li se žena k tomuto kroku, nelze ji jinak než podpořit.

Pouhé jedno procent z žen pak plastiku podstoupí jen kvůli svému partnerovi či okolí. A téměř 17 procent ze zdravotních důvodů.

Liposukce vedou

Odborníci ze serveru Plasticka-chirurgie.info vyzpovídali na podzim roku 2009 téměř 2 800 respondentů - zájemců o plastickou operaci, kteří odpovídali na otázky spojené se spokojeností, motivy a zájmem o estetickou plastickou chirurgii.

Z tohoto průzkumu vyplynulo, že nejžádanějším zákrokem současnosti je liposukce (žádá ji 30 % žen) a hned poté zvětšení prsou, po kterém touží 29 procent žen.

"Podle zájmu klientek ve věkové kategorii do 30 let je na naší klinice skutečně velký zájem. Zanedbatelný však v současné době není zájem ani o operaci očních víček, a to již u klientek po čtyřicítce," potvrzuje primář Ústavu estetické medicíny Dušan Záruba.

Operaci očních víček ženy velmi často postupují ze zdravotních důvodů. Ovšem zájem roste i u žen starších 50 let, pro které je právě tento zákrok nejzajímavější.

O plastiku se zajímají i muži



Plastická chirurgie dnes již není výhradou žen. Přestože ve východní Evropě je zájem mužů pouze minimální, v západní Evropě zákroky plastických chirurgů podstupuje až pětina z nich.

Zajímavé je však to, že muži pohlíží na plastiku malinko jinak než ženy. Většina z nich totiž tento zákrok podstupuje především pro zlepšení vztahu s partnerkou či partnerem.

Snad právě proto i u nich vedou malinko jiné zákroky. "Nejžádanější je u mužů operace nosu, následuje ji liposukce, obřízka a laserová depilace chloupků," dodává odborník přes plastickou chirurgii Pavel Hilbert.