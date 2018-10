Jakub Kynčl, Novinky

"To, co nosíte, má přímý vliv na to, jak se cítíte a jak sami sebe vnímáte. Je důležité, aby se žena ve svém oblečení cítila v nějakém slova smyslu výjimečně. Ať už je důvod výběru oblečení jakýkoliv, chápeme, že je pro ženy bytostně důležitý," uvedl mluvčí společnosti pro deník Daily Telegraph.

Na dovolenou sbaleno už za 52 minut



Studie, která zahrnula ženy ve věku od 16 do 60 let přišla s výsledkem, že průměrná žena stráví u šatníku přibližně 20 minut, než je plně spokojená se svým oblečením při příležitosti nějakého víkendového večírku či nočního tahu. Délka přípravy se pak výrazně nemění, ani když jde o večírek v týdnu, doba opět směřuje až k dvaceti minutám, a to ještě vůbec nemluvíme o líčení a dalších přípravách.

Poměrně překvapivě nízká je doba, kterou ženě zabere výběr oblečení na dovolenou, mělo by jít v průměru o pouhých 52 minut. Na zmíněné dovolené pak ženě průměrně deset minut zabere výběr oblečení na snídani a deset minut výběr večerního oblečení. To je tedy dvacet minut denně, o výběru plavek a dalším převlékání ani nemluvě.

Večer uvažují, co druhý den do práce



A co ty nejdůležitější oslavy? Ty vánoční, kdy se sejde celá rodina, či luxusní večírky, kam musí hosté dorazit v ryze společenském oblečení? Společnost Matalan došla k průměrné době přípravy v hodnotě 36 minut. S podobnou akcí počítala přibližně šestkrát do roka, což za život také přidá bezmála čtyři dny.

Studie navíc zjistila, že průměrná žena si ráno zkusí dva různé typy oblečení, než dojde k finálnímu výsledku. Každá druhá žena pak prý navíc tráví 15 minut večer uvažováním nad tím, co si vezme druhý den do práce. Sečteno podtrženo, u otevřeného šatníku stráví většina žena celý rok svého života.