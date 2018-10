Barbora Vaníčková, Novinky

Módním poradenstvím se dlouhodobě zabývá Helena Kohoutová, která tvrdí: „Na tom, co máte na sobě, skutečně záleží, například v podnikání. Člověk, který nad vámi bude cítit převahu kvůli vzhledu, se k vám bude chovat jinak, než když vás považuje za sobě rovnocenného partnera.“ Podle ní je základem úspěchu pořádný oblek pro muže a kostým pro ženy.

Zásady pro muže v obleku

Při nákupu obleku by si muži měli rovnou koupit jedny kalhoty navíc, čímž životnost obleku prodlouží na dvojnásobek. Dokupovat pak mohou už jen košile s vhodnou kravatou. Podle svého zaměstnání by muži měli volit i barvu saka. Například ti, jenž učí nebo pořádají přednášky, by se měli vyhnout černé, která prý posluchače vyčerpává.

"Spodní knoflík saka nechte vždy rozepnutý," radí mužům stylistka. "Pokud si sednete, sako se přirozeně rozloží a potom co opět vstanete, nečekají vás na bocích žádné zmuchlané šosy." Košile by měla z košile koukat pouze při pohybu a to maximálně centimetr. Pokud visí ruce volně podél těla, neměla by být vidět vůbec.

Základ úspěchu je v prádle

Žena by při nákupu měla začít především od výběru vhodného prádla. Je známá věc, že málokterá z nás si dovede vybrat vhodnou podprsenku. Pokud to chcete změnit, zapomeňte na kytičky, sluníčka a pro začátek i na krajky a pořiďte si hladké prádlo, které vaše ňadra zpevní a vytvaruje.

Nezáleží jen na oblečení, důležité je, co je pod ním.

Volit můžete i bezešvý model, který se pod oblečením stane téměř neviditelným. Nejdůležitější je aby košíček nikde neodstával. Jestli je vše v pořádku zjistíte nejsnáze tak, že se lehce předkloníte. Pozor dávejte i na správnou velikost obvodu, podprsenka se vám nesmí zarývat do zad.

Samozřejmostí je i vhodná barva odpovídající vašemu topu nebo halence.

Investujte do kostýmu

Chcete-li vypadat dobře, investujte do kvalitního kostýmu, který vám vydrží léta. Dokupovat potom můžete pouze doplňky podle aktuálních módních trendů. Klasický kostým nemusí být v žádném případě pouze černý. Volit byste měli podle toho, jaký jste typ. Velice hezky vypadá například světlá krémová barva, kterou můžete oživit pestrými doplňky, aniž by se vám kostým okoukal.

Móda pro úspěšnou sebevědomou ženu.

Pokud chcete zvolit nějakou výraznější barvu, uvědomte si, jak jednotlivé tóny na okolí působí. Například červenou si muži mohou vykládat jako koketerii a provokaci, bleděmodrá naopak symbolizuje jistotu a je vhodná pokud chcete vzbudit důvěru. Černá je dominantní, upozorňuje na vaši konzervativnost a zároveň prozrazuje, že jste nerozhodní.

Svůdný výstřih může uškodit zbytku postavy



Také pro ženy platí zásady při zapínání knoflíků. Zapomeňte na „svůdně“ porozepnutý výstřih. Pokud si necháte obvyklé dva rozepnuté knoflíky ve výstřihu, sako ztratí svůj tvar, zdeformuje se a přijde o hlaví linii, která zvýrazňuje tvar vašeho těla.

Váš šatník oživí pestré barvy.

K pěknému kostýmu patří i vhodné doplňky, špatnými botami a kabelkou můžete celý model dokonale pohřbít. Dávno už neplatí, že kabelka a boty by měly být ze stejné kůže, dodržovat by ale měly celkový styl oděvu. Nezapomínejte na vhodné šperky a hodinky, a pokud chcete být naprosto dokonalá, slaďte s outfitem i brýle.