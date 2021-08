Rodiče podali dceři první pomoc při zástavě srdce, přesto u ní došlo k poškození mozku

„Když jsme se dozvěděli, že má Emma tumor na srdíčku, byl to pro nás obrovský šok a neustále jsme se museli ptát, proč se to stalo právě jí,” popisuje své prvotní pocity tatínek dívky Miloš.

Rodiče tak okamžitě zavolali záchranku a začali dceři podávat první pomoc. Jak sami říkají, byl to pro ně tehdy nejtěžší okamžik v životě a nikdy na to, jak své dceři podávají první pomoc, určitě nezapomenou.

„Když se to Emmičce přihodilo, bylo Adamovi 5 let. Mnohdy to neměl lehké ani on, protože Emmče bylo nutné věnovat velkou část pozornosti. Vůči zdravým sourozencům je taková situace lehce nespravedlivá. Je to ale fajn kluk a myslím si, že tahle zkušenost mu do života nakonec i hodně dá,“ říká maminka.