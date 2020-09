Poradna: Závislost pětileté dcery na matce

Dobrý den, naše dcera Adélka (5 let), mě nechce samotnou nikam pouštět, bydlíme společně s rodiči manžela, a když potřebuji odjet např. k lékaři či kadeřnici, je to nemožné. Přitom je na babičku a dědu zvyklá, stejně tak na školku. Mou přítomnost pak vyžaduje i na kroužku, když bych tam nebyla s ní, nezůstala by tam. Je to velmi omezující. Rádi bychom s manželem spolu vyrazili na wellness víkend, ale malá o tom vůbec nechce slyšet. Máme navštívit nějakou poradnu?