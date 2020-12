Poradna: Neposlušná a zlobivá 2,5letá dcera

Moje 2,5letá dcera je velmi živá a taky neposlušná. Nedělá nic, co jí řeknu. Když na ni mluvím, ignoruje mě a dělá si, co chce. Když jí dám na zadek, nevadí jí to, udělá tu věc zase znova. Když na ni zvýším hlas a řeknu, ať to nedělá, hodí věcmi na zem nebo bouchne dveřmi. Tak dostane znova a tak se to opakuje, ale to přece nemůžeme dělat celý den.

Vše se ještě násobí, když k nám přijde návštěva nebo babička.

Nevím, jak na ni. Vysvětluji, mluvím s ní normálně, zakazuji, dostane na zadek – nic nepomáhá... neumí si hrát sama. Nechce mluvit, jen žvatlá, a to jí čtu a snažím se s ní hodně mluvit, ukazovat a prohlížet knížky. Počurává se, přes den se jí několikrát ptám, jestli chce na záchod, a vždy řekne ne, když ji posadím násilím, vzteká se a pak má mokro a ani to neřekne, prostě je v tom.

Od rána do večera vymýšlí, co by provedla. Chodí a tu vysype pastelky, tu hodí knihou, tu vytáhne moje šminky, tu vylije čaj... už opravdu nevím, co dál, jak tohle dítě naučit poslušnosti a vnímavosti?

Navíc nás i plácá, mě i manžela, když se jí něco nelíbí, jde a rukou po nás plácne.

Myslím, že nemá důvod se dožadovat pozornosti, protože se jí opravdu věnujeme. Nemáme doma televizi, jen občas má dovolenou pohádku přes PC a to max. hodinu denně. Neustále vymýšlím hry, chodíme spolu na procházky, do bazénu, hrajeme si s hračkami, malujeme apod. Vše ale jenom chvíli, protože naše princezna u toho dlouho nevydrží. A pak ty věci obvykle vezme a rozhází je po pokoji. Občas je to opravdu vyčerpávající.