Poradna: Jak přimět dceru, aby přestala žárlit na svého otčíma

Mám tři děti, dvě dospělé dcery (jedna vdaná, druhá studuje vysokou školu a domů jezdí jednou za 14 dní), třetí dcerce bude devět let. Prošla jsem náročným rozvodem po 20 letech manželství a nyní žiju třetím rokem s novým přítelem. Manžel vzal rozvod velmi špatně a celou situaci vyostřoval. Např. se vloupal do domu, neustále se prodlužoval soud, a to tak, že nejprve podal žádost a pak nezaplatil kolek atd. Byly mezi námi obrovské tahanice, do kterých zatáhl i dcery. S prostřední se dokonce soudil o výživné, aby jej nemusel platit. Přestože jsem se od všeho snažila nejmladší dceru chránit, neřešit nic a vzájemně si nenadávat, úplně to nešlo. Dnes se otec s nejstaršími dcerami nestýká. Na prostřední dceři se období rozvodu a zejména nenávist otce velmi podepsaly. Nejmladší toho byla naštěstí ušetřena, nicméně jako jediná se stýká s otcem, který si ji jednou měsíčně bere na víkend a v létě s ní tráví jeden týden. Přítel zaujal u nejmladší dcery faktickou funkci otce, pomáhá jí s úkoly, vozí ji na kroužky a když jsem v práci, tak i na prohlídky k lékařům. Přestože dcera na danou věc pohlíží jako na to, že má prostě dva tatínky, vůči příteli se dost vymezuje. Odmlouvá, žárlí na něj a pere se s ním o mou pozornost a vůbec ho nerespektuje. Když jí přítel něco dá nebo pro ni něco hezkého udělá, tak se s ním mazlí a říká, jak ho má ráda, ale jakmile po ní něco chce, odmlouvá, brečí a tříská dveřmi. Nevím, kde na toto chování chodí, já bych si ke své mamce nikdy nic takového nedovolila. Pravda je, že jsem velmi benevolentní a vím, že bych měla v mnoha věcech přitvrdit, ale popravdě nevím jak. Pořád mám tendenci ji chránit. Od otce chodí jak vyměněná. Dáváme ji pak týden dohromady. Když je u něj, nesmí mi volat, protože si to jeho nová přítelkyně nepřeje a také dostává zákazy říkat mému příteli tati a mluvit o něm v této souvislosti. Já jí přitom o jejím tátovi neříkám nic ošklivého, jen samé hezké věci. Občas ale váhám, zda právě toto není chyba, ale nechci jí v hlavě dělat ještě větší zmatek, než má. V každém případě mi to přijde nespravedlivé. Jak zlepšit její vztah k mému příteli?