Tereza Lindauerová, Novinky

Server Psychology Today vydal nedávno zajímavý výzkum o tom, jak mateřská, tedy rodičovská dovolená působí na psychiku mužů. (Přestože hovoříme o otcích na mateřské dovolené, ve skutečnosti se jedná o rodičovskou dovolenou. Otec totiž na mateřskou jako takovou nikdy nastoupit nemůže, viz tabulka níže).

Pro 34 % z nich je „dovolená“ doma s dítětem příjemná část života, kdy si péčí o dítě v podstatě odpočinou od pracovního stereotypu a zároveň díky tomu získají větší podíl na výchově potomků.

Většina, přesně 59 % z nich, ale vnímá rodičovskou dovolenou jako trauma. Část z těchto mužů prohlašuje, že je to pro ně degradující úloha, a pokud se k ní musí uchýlit, ztrácejí velkou část své mužnosti.

Další část na to pohlíží jako na zoufalý únik z možné ekonomické krize, když manželka vydělává víc než oni. Zbylí dotázaní pak nemají vyhraněný názor, na tzv. rodičovské si najdou svá pro i proti.

„Zajímavé určitě bylo, že muži, kteří patří mezi menšinu těch, kterým se zdá rodičovská dovolená jako dobré řešení, jsou ekonomicky nadprůměrně zabezpečení, mají vysokoškolské vzdělání a jejich pracovní zařazení je většinou ve vyšším managementu. Právě pro ně je šance vysadit z vysokého pracovního tempa a věnovat se dětem zajímavá.

Nebo mají volné povolání, herci, umělci… a péče o dítě jim, aspoň v představách, nijak nezasahuje do rozvrhu. Naopak muži, kteří jsou proti rodičovské dovolené, se rekrutují z ekonomicky střední nebo nižší vrstvy a „mateřská“ je pro ně spíše ukazatel životního neúspěchu, tedy nedokážeme vydělat více peněz a tak jsme doma s dětmi. Žádné benefity vlastně nevnímají,“ upozorňuje vedoucí výzkumu, psycholog Alastair Clarkson.

Přehled pojmů Rodičovská dovolená - se poskytuje otci dítěte od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádá, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Otec dítěte tedy může čerpat dávku kdykoli od jeho narození. Záleží jen na zaměstnanci, od kdy (např. od 2 týdnů věku dítěte, od pěti týdnů věku dítěte, od 1 roku věku dítěte) a na jak dlouhou dobu o rodičovskou dovolenou požádá (např. na dobu 2 dnů, 1 týdne, 3 měsíců, jednoho roku, dvou let apod.). A to i opakovaně.

Nemocenská dávka, peněžitá pomoc v mateřství - otcové ji mohou čerpat od šestého týdne po porodu dítěte. K tomu je nezbytné uzavřít s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. Podpis matky musí být úředně ověřen. Je tedy vhodnější tento úkon vyřídit rovnou na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která podpis zdarma ověří.

Otcovská poporodní péče - v době prvních šesti týdnů po narození dítěte může otec požádat Českou správu sociálního zabezpečení o dávku otcovské poporodní péče, a to na dobu maximálně sedmi kalendářních dnů. V tuto dobu se musí otec starat o své dítě a z tohoto důvodu musí být i uvolněn ze zaměstnání.

Rodičovský příspěvek - je dávkou státní sociální podpory, kterou vyplácí úřad práce. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Rodič si může zvolit různé varianty jeho čerpání (rozložení jeho výplaty) až do celkové výše 220 000 korun (od roku 2020 se má tato částka navýšit na 300 000 Kč), narozením vícerčat se tato částka zvyšuje na 330 000 korun. Rodičovský příspěvek se zpravidla čerpá po ukončení pobírání peněžité pomoci v mateřství. Je ale možné čerpat již od narození dítěte. Této varianty využívají nemocensky nepojištění rodiče, kteří nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemají. Nejrychleji lze rodičovský příspěvek vyčerpat za šest měsíců. Od 1. ledna 2019 je maximální suma rodičovského příspěvku 40 068 Kč. Pro vícerčata činí 1,5násobek, což je 60 102 Kč.

Utužení vztahu s potomkem a další pozitiva

V České republice jde na rodičovskou dovolenou okolo 3-4 % otců, ve Skandinávii se na ni na čas dostane skoro 90 % otců, a je to bráno jako normální stav.

Psychologové se shodují, že když jde otec na rodičovskou dovolenou aspoň na nějaký čas, je to velkou výhodou pro utužení jeho vztahu s potomkem, a stejně jako u žen je to dobrý „oddechový čas“, který člověk získá na rozmyšlení svého dalšího směřování.

„Mnoho žen si během mateřské dovolené uvědomí, že práce, které se věnují, je dávno neuspokojuje, že je čas zkusit něco nového, nebo se o to aspoň pokusit. To samé se pak děje mužům, na chvilku vypadnou z pracovní rutiny a najednou se mohou volněji nadechnout a promyslet, co a jak dál,“ vysvětluje Clarkson.

Podobně to vidí i psycholožka Amanda Richardová ve své knize Kreativní otec, spokojené dítě.

„Otcové na rodičovské jsou skvělí. Mají často mnohem kreativnější přístup k výchově a s dětmi si dokážou hrát a vymýšlet jim neotřelou zábavu. Horší to pak je při vedení domácnosti, pro to muži naopak talent nemají. Zatímco ženy se během dne postarají o domácnost, uvaří a ještě stihnou vymyslet program dne. Muži zvládnou většinou jen to hraní, ale zato kreativně,” vysvětluje psycholožka.

„Z mého pohledu je ideální kombinovat rodičovskou dovolenou tak, že delší čas, hlavně zpočátku, se stará matka, a na nějakou dobu ji pak vystřídá otec. Oba rodiče získají prostor vytvořit si s dítětem úzký vztah a zároveň mají i jistý čas pro sebe,“ uzavírá téma Richardová.