Při výběru knížky pro dítě hleďte vždy na jeho zájmy a záliby. Nikdy nekupujte knihu podle sebe, protože je pravděpodobné, že dítě na knížce ocení ve většině případů právě to, co se vám nebude líbit.

Pokud si tedy nejste jistí, pak raději děti vezměte do knihkupectví s sebou. A pokud už vám nějakou knihu ukážou a vám se nebude líbit, nekritizujte ji.

Vybrali jsme pro vás hned několik tipů mezi knižními novinkami.

Zleva: Hilda a pidilidi – Luke Paerson, 284 Kč; Hotel Winterhouse – Ben Guterson. Záhady, kouzla a tajemství prokletého hotelu v 1. dílu napínavé trilogie, 297 Kč; Strašidýlko Stráša – Alena Mornštajnová, 195 Kč

Hilda a pidilidi. Hildina dobrodružství nejprve uchvátila čtenářky a čtenáře komiksů, poté vznikl animovaný seriál od Netflixu a nyní je tu knižní série.

Prožijte s Hildou její první setkání s trollem nebo s párem zamilovaných obrů. Pro skalní fanynky a fanoušky nabízí kniha desítky nových ilustrací a rozšíření smyšlené krajiny, do které se tak rádi vracíme.

Hotel Winterhouse. Osiřelá Alžběta žije s tetou a strýcem, kteří ji jednoho dne pošlou do hotelu Winterhouse. Brzy po příjezdu Alžběta zjistí, že je hotel zahalen tajemstvím i kouzly.

V obrovské knihovně objeví magickou knihu a postupně si uvědomuje, že je s hotelem nějak spojená. Rozlušti hádanky, anagramy i složité rébusy a pomoz jí prolomit hotelové prokletí a vyřešit tajuplnou záhadu.

Strašidýlko Stráša. Představte si malé strašidlo. A teď si představte, že tohle malé strašidlo se všeho bojí. Tmy, zvuků, zkrátka všeho. A tak mu nikdo neřekne jinak než Stráša.

O tom, jak se malý Stráša skamarádí s klukem Matějem, a o tom, co všechno spolu zažijí, vypráví nová kniha oblíbené spisovatelky Aleny Mornštajnové s báječnými ilustracemi Galiny Miklínové.

Zleva: Léto, kdy jsem zkrásněla – Jenny Hanová, 284 Kč; Avengers a rukavice nekonečna – Brian Clavinger a Lee Black - legendární příběh zpracovaný pro mladší čtenáře, 184 Kč

Léto, kdy jsem zkrásněla. Pro Belly je každoročně nejdůležitějším obdobím léto, protože všechno pěkné a kouzelné se jí děje od června do srpna. Během zimy pouze počítá týdny do začátku dalšího léta, kdy konečně vypadne pryč z města a uvidí zase staré známé tváře. Zvlášť kluky.

Někteří jsou pro ni jako bratři, někteří jsou její první lásky, ale většinou je to něco mezi tím. Tentokrát však přijde léto, kdy se z káčátka stává labuť a všechno se začne měnit.

Avengers a rukavice nekonečna. Thanos, postrach vesmíru, získal klenoty nekonečna, které mu dávají vládu nad celým vesmírem. S mocí klenotů zničil polovinu populace všech světů, včetně mnoha Avengerů a polovinu Fantastic Four.

Jak dokáže malá skupina hrdinů a padouchů včetně Spider-Mana, Wolverina, Ms. Marvel a Doctora Dooma zastavit nezastavitelné?

Zleva: Fotbaláci 2 - Záhada sedmi gólů do vlastní branky, Roberto Santiago, 349 Kč; Jak tukoni zachránili strom, Oksana Bula, 269 Kč; Vilma běží o život, Naďa Pažoutová, 249 Kč; Záleskautky - Lumberjanes 3, Shannon Wattersová, 299 Kč

Fotbaláci 2 - Záhada sedmi gólů do vlastní branky. Občas znamená gól do vlastní brány mnohem víc, než se na první pohled zdá. Fotbaláci nemůžou uvěřit svému štěstí. Konečně budou hrát na opravdovém mezinárodním turnaji! Proti nejlepším žákovským týmům z celého světa.

Najednou ale stojí před obrovskou záhadou, s jakou se ještě nesetkali. Dá se vyhrát fotbalový zápas, i když nedáte jediný gól? A dva zápasy? Nebo dokonce celý turnaj? Tady něco nehraje. Fotbaláci tak musí vyřešit druhý případ ze série fotbalových detektivek. Od 9 let.

Jak tukoni zachránili strom. Tukoni jsou kouzelné bytosti, které se s radostí a láskou starají o les — někteří pečují o stromy, jiní o květiny a další zase o zvířátka a ptáčky. Jedni si s jeho obyvateli hrají, jiní je připravují na střídání ročních období a ukládají zvířátka k zimnímu spánku.

Jedním z tukoňů je i Tuláček. Poznáte ho snadno podle batůžku — vypadá jako žalud. Jen tak si chodí lesem a navštěvuje přátele. Zrovna dnes si chtěl dát čaj se svým přítelem stromem. Jenže v noci byla veliká bouřka a stalo se něco ošklivého. Poradí si s tím Tuláček i ostatní tukoni? Od 2 let.

Vilma běží o život. Malá Vilma se během běžeckých závodů v Africe ztratí uprostřed neprostupné džungle. Dostane se až do vesnice, kde ji domorodci přijmou za svou. Vilma poznává jejich způsob života, tolik odlišný od toho, co zná, a najde si i nové kamarády.

Život v džungli ji fascinuje, zároveň ale touží vrátit se domů. Opustit deštný prales navíc možná budou muset i její noví přátelé, vesnici totiž hrozí, že bude srovnána se zemí. Ale Vilma je odhodlaná nenechat to jen tak.

Záleskautky – Lumberjanes 3 Příšernej plán. Po dlouhé době je v táboře klid, který chtějí Mal a Molly využít k randění. Jejich plány ale překazí návrat medvědí ženy a neplánovaná cesta portálem, na jehož druhé straně čekají… dinosauři.

Mezitím se Jo, April a Ripley věnují sbírání nudných bobříků a činnostem, které v žádném případě nezavání dobrodružnými výpravami ani používáním bojových umění.

Jenže zdobení dortů a vystřihování může být pro „tvrďácký dámy“ daleko větší výzva než souboje s magickými bytostmi a tříokými liškami. Záleskautky se právem staly kultem pro moderní čtenářky i čtenáře. Ulítlou formou podporují hodnoty, jako jsou přátelství, tolerance, ochrana přírody a odvaha.

Zleva: Kouzelná zahrada, A. Pavlová, K. Kofroňová, 219 Kč; Jak to bylo s panem Vlkem, I. Gecková, B. Buchalová, 199 Kč; Mezopotámie – Ve službách velekněžky, V. Válková, 199 Kč

Kouzelná zahrada – Pohádky pro dobré dny a zdravý spánek. Jednoho dne zmizí z oblohy hvězdy a voda přestane zpívat. Země je v ohrožení a potřebuje pomoc. Její jedinou nadějí je malá elfka Týninka s věrnou poletuškou.

Proletět se na koních? Vidět zblízka mrakové peřiny a slyšet zpívat stromy a vodu? Proč by ne! Děti se mohou ponořit do inspirativního příběhu, který dokáže probudit jejich představivost, kreativitu a pocit sounáležitosti s přírodou.

Jak to bylo s panem Vlkem. Pohádku o Červené Karkulce znají všechny děti. Jenže co když to celé bylo trochu jinak, než jak jim rodiče obyčejně vyprávějí?

V našem příběhu se všechno točí kolem starého opuštěného mlýna. Pan Vlk, který se sem nastěhoval, je dost podezřelé individuum. Kdyby se ho ale Karkulka zalekla, nikdy by se nedozvěděla, co je ten starý podivín zač. Horác Vlk má rád kávu, loupáky a barevné hrníčky, jenže se zdá, že skrývá velké tajemství…

Mezopotámie – Ve službách velekněžky. Již dvacátá kniha o dvanáctileté cestovatelce Báře, kterou tentokrát kouzelný atlas přenese do města Uruk, kterému hrozí zánik.

Historička Veronika Válková ve svých knihách přenáší čtenáře do skutečné, reálné historie, kde spolu s Bárou zažívají napínavé chvilky, zároveň se toho ale také hodně dozvědí.

Zleva: Krotitelé záhad - Pomsta prastaré mumie, Andrew Beasley, 249 Kč; Příběhy z trávy, Veronika Souralová, 249 Kč; Země příběhů - Srážka světů, Chris Colfer, 349 Kč; Vinnetou A1/A2, Karl May, dvojjazyčně česko-německá, 199 Kč

Krotitelé záhad – Pomsta prastaré mumie. Temnými uličkami města se plíží děsivý zloděj. Kůže z něj odpadává v cárech a line se za ním nepříjemný zápach. Je to tři tisíce let stará mumie, která touží po špercích a po pomstě!

Vypořádat se s ní mohou jen Billy Flint a Charly Steelová. Členové přísně tajné policejní jednotky, která odhaluje záhady, na něž je běžný rozum krátký. Dokážou zjistit, kdo prastarého netvora oživil, a zastavit ho dřív, než bude pozdě?

Příběhy z trávy. Na jedné krkonošské louce dojde k přepadení mraveniště. Loupeživí mravenci ukradnou kukly a vážně zraní královnu mírumilovných mravenců.

Naštěstí jsou tu dvě šikovné děti, Péťa a Terezka, které se díky kouzelnému pylu zmenší a rozhodnou se pomoci. Ale nebude to vůbec jednoduché, musí totiž najít zázračnou vodu, která královnu vyléčí. Vydávají se na velkou výpravu, při které se spoléhají i na své hmyzí pomocníky. Čas běží a děti překonávají spoustu překážek. Podaří se jim královnu zachránit?

Země příběhů - Srážka světů. Závěrečný díl úspěšné série ze světa pohádek. Brána mezi světy je otevřena a všechny postavy ze Země příběhů – hrdinové i padouši – mohou volně vstupovat do naší reality.

Conner si myslí, že nic horšího se stát nemohlo. Ale jen do okamžiku, kdy zmizí Alex! Conner a jeho přátelé to bez ní nebudou mít jednoduché. Musí vybojovat tu největší bitvu, na jejímž výsledku závisí vše. Osud a bezpečí těch, které milují, ale i mnohem víc. Dokážou vyhrát a obnovit pořádek mezi lidským a pohádkovým světem?

Vinnetou A1/A2. Učte se německy s legendárním apačským náčelníkem Vinnetouem. Text je zpracován pro začátečníky a mírně pokročilé čtenáře, kteří si chtějí vyzkoušet, jak si poradí se souvislým textem v němčině.

Český zrcadlový překlad umožní zájemcům obratem zkontrolovat, zda cizojazyčnému textu správně porozuměli. Audionahrávka ve formátu MP3, na které příběh vypráví rodilý Němec, je zdarma ke stažení na webu.