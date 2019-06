Zuzana Musálková, Právo

Debaty o optimální délce období, které by měla matka strávit s dítětem, jsou vášnivé. Mnozí upozorňují na to, že ženám během rodičovské dovolené utíká život mimo rodinu i kariérní příležitosti. Nejčastějšími argumenty pro delší čas strávený doma jsou naopak potřeby dítěte a jeho správné zrání.

Některé studie ukazují, že rozhodnutí být či nebýt doma dítě tolik neovlivní, alespoň v určitých ohledech. Caitlin McPherran Lombardiová z Univerzity v Connecticutu a Rebekah Levineová z Boston College zkoumaly skupinu dětí narozenou v roce 2000. Mezi nimi byla novorozeňata, jejichž matky zůstaly doma, i ta, která byla předána do péče dětských center, chův nebo ochotných příbuzných.

„Co se týká schopnosti zvládat výuku i chování, nenalezly jsme žádnou negativní spojitost mezi brzkým návratem matky do práce a vývojem dítěte,“ shrnuje Caitlin McPherran Lombardiová.

Faktem ovšem je, že pro matku to v každém případě znamená velký nápor, a to jak po fyzické, tak po psychické stránce. Zvládnout roli rodiče nemluvněte a zároveň i výkonné zaměstnankyně stojí mnoho sil. Jaké potíže ji čekají především?

Žena má právo kojit i v práci



Obrovský oříšek musí matka rozlousknout v podobě zajišťování adekvátní péče o dítě. Dostupnost předškolní péče u nás nepatří ve srovnání se zahraničím k nejlepším. Česko je po Slovensku druhou nejhorší zemí v poskytování jeslí v zemích EU.

„V podstatě u nás neexistuje síť zařízení pro péči o děti mladší tří let. Stejně nedostačující jsou i kapacity pro děti starší tří let,“ tvrdí genderová expertka Jana Černoušková.

Alternativou je samozřejmě pomoc rodiny. Ne každý má ale ochotné prarodiče se spoustou volného času. Ani „otcovská“ dovolená není v Česku zrovna populární. V roce 2017 bylo s dítětem doma jen pět tisíc mužů, což je vůči třem stům tisícům žen nepatrné číslo. Pro majetnější rodiny je řešením chůva, řada maminek se ale těžko vyrovnává s tím, že by své dítě měly svěřit „cizí“ paní.

Na matku také čeká velké rozhodnutí – kojit, či ne? Odborníci jednoznačně doporučují kojení, protože mateřské mléko je pro dítě v mnoha ohledech nezastupitelné. Vymyslet ale logistiku s odsáváním, skladováním a přenosem mléka není jednoduché.

Podle Zákoníku práce má žena s plným úvazkem právo na dvě půlhodinové přestávky denně právě na kojení nebo odsávání, a to do doby, než je potomkovi rok. To ve většině případů znamená, že by někdo měl ženě vozit dítě do práce, aby ho mohla v klidu nakojit. Otázkou samozřejmě je, jestli tam k tomu najde vhodný klidný prostor.

Obrovskou pomoc představují zkrácené úvazky, volná pracovní doba, práce doma či různé varianty těchto pracovních režimů. Ani jejich nabídka ovšem u nás není stále dostatečná.

Doma je nižší šance na depresi



Nehledě na nesmírnou náročnost všech těchto změn a nových úkolů je ovšem pro řadu pracujících matek nejtěžší něco úplně jiného. A to opouštět své dítě na mnoho hodin denně. Zvlášť v prvních týdnech se jim velmi stýská.

Však také ostřílené profesionálky z nejrůznějších oborů v anketách s trochou nadsázky radí, aby si ženy nezapomněly vzít do práce kapesníky a našly si tiché místo, kde se mohou nerušeně a beze svědků vyplakat.

Statistiky navíc potvrzují, že s psychickým zdravím jsou na tom lépe matky, které zůstanou doma déle. Vědkyně Pinka Chatterjiová a Sara Markowitzová ve svých studiích z let 2004 a 2011 konstatují, že ženy, které se vrátily do práce později, uváděly méně symptomů poporodní deprese než ty, které nastoupily dříve.

Matky, které si vzaly méně než dvanáct týdnů pracovního volna, vykazovaly větší symptomy deprese. A ty, které se svým dítětem zůstaly doma kratší dobu než osm týdnů, měly ve srovnání s ostatními i horší zdravotní stav.

Ne nadarmo je šestinedělí medicínský pojem. Toto období trvá šest až osm týdnů a tělo rodičky se během něj vrací do stavu před těhotenstvím. Hojí se poranění vzniklá při porodu, regenerují se pohlavní orgány a činnost zahajuje mléčná žláza – nastává kojení. Podceňovat jeho význam se ženám nemusí vyplatit.

Výhody



Ve výčtu potíží a rizik bychom mohli pokračovat dál. Proč se tedy ženy takto rozhodují, i když by měly mít možnost zůstat doma?

„Pozitivum je udržení kontaktu s profesí, sociálních kontaktů i finanční nezávislost. V dobrém slova smyslu i dočasný únik od náročné péče o dítě. Jindy je návrat do práce i finanční nutností,“ myslí si genderová expertka Jana Černoušková a dodává, že ženám jde i o odlišný druh sebenaplnění.

„Velká část žen nenachází v mateřství plnou realizaci a nemějme jim to za zlé. Práce přece patří k základním potřebám člověka,“ upozorňuje expertka.

„Celý produktivní život slyšíme, jak je uplatnění na trhu práce důležité. Současně dává trh práce najevo, že dlouhá pracovní pauza je problém, že vyšší věk je pro budování kariéry problém.“

Pár dobrých rad



Pro tyto ženy sestavila Jackie Gainesová, autorka několika seberozvojových bestsellerů, body, jejichž dodržování by jim mělo pomoci. Co mimo jiné doporučuje?