Dobrý den, několik let nás trápí čtyřiatřicetiletý syn, který propadl alkoholu a odmítá se léčit. Chodil do práce, tam zkolaboval, poté byl v nemocnici, kde mu pomohli a doporučili léčbu. Od té doby byl na neschopence a začal opětovně pít. Po skončení neschopenky už do práce nenastoupil, léčit se přes všechny naše domluvy a výhrůžky týkající se vyhazovu z domova odmítá. Nyní je to již rok a velmi významně se to začíná podepisovat na jeho inteligenci a chování. Jsme už z toho zoufalí. Víme, že bychom ho měli vyhodit z domova, nebo na něj poslat policii, až bude vyvádět, aby ho odvezli na psychiatrii nebo záchytku, ale zatím to nejsme jako rodiče schopni udělat. Nyní má nastoupit do práce jako truhlář, kterým je vyučený, obávám se, že tam zkolabuje opět, kromě absťáku mu totiž hrozí i epileptický záchvat. Ve skutečnosti ale vůbec nevíme, zda do té práce vůbec dorazí, a pokud už se tak stane, zda ho dřív kvůli pití nevyhodí. Existuje nějaká možnost, jak ho donutit, aby se chtěl sám jít léčit? Děkuji