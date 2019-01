das, Novinky

Když mi bylo 48 let, otec mého syna odešel za jinou ženou. Žili jsme spolu 27 let. Odešel v době, kdy byl syn ve druhém ročníku Stavební fakulty a kdy u něj propukla schizofrenie. Zůstali jsme zcela sami, nikoho nemáme. O syna se tak starám úplně sama. Už je mi ale 71 let a síly ubývají. Má největší bolest je, že nevím, kdo se bude starat, když už já nebudu. Syn je neasertivní, nesamostatný, snadno jej může kdokoliv podvést. Bydlíme v domku, má svůj důchod - inv. III. stupně, ušetřila jsem pro něj nějaké peníze. Potřebuje ale blízkost jiné osoby a také zázemí a být neustále „vzpřimován". Za období své choroby byl asi 3x hospitalizován, z toho jednou v PL Dobřany, což byla hrozná zkušenost, kterou bych nikomu nepřála. Mám strach, že nám není pomoci.

Vážená paní, prošla jste si nelehkými etapami života. Kéž bych vám rozmělnila strach a bolest, se kterými se potýkáte v souvislosti s péčí o syna. Velmi oceňuji váš zodpovědný přístup k celé situaci.

Píšete, že vám není pomoci. Popíšu vám tedy, jaké možnosti vidím já a třeba vás něco zaujme a zjistíte, že pomoc existuje. Vycházím z vašeho popisu, že syn se nedokáže sám o sebe postarat a potřebuje někoho, kdo mu s tím pomůže. Je důležité, abyste si se synem o celé situaci promluvila a naprosto otevřeně mu řekla, jak o tom přemýšlíte vy. Zjistíte, jak to má on a společně najdete možné řešení.

Když síly ubývají...



Proberte se synem, v čem by vám mohl pomáhat, aby se vám ulevilo. Určitě může aspoň v něčem pomáhat více a možná to i dělá (nevím, to nepíšete). Postará se o drobné věci kolem domku, může nakoupit, umýt nádobí, vyluxovat, něco uvařit.

Tím mu pomůžete zvednout sebevědomí, že je v něčem dobrý a schopný. Hodně ho chvalte, když vám pomůže, udělá, co potřebujete. Je to moc důležité pro jeho psychickou stabilitu.

Zjistěte si možnosti dopředu, abyste mohli zůstat ve stávajícím bydlení. Nejčastěji nabízenou formou je pečovatelská služba. Existuje možnost, že by k vám chodila pečovatelka vypomáhat a nemuselo by být všechno na vás. Zajistila by jen to, co už vy ani syn nebudete zvládat.

Ve většině měst je tato sociální služba zajištěna. Je to služba placená. Tím, že budete mít informace o možnostech pečovatelské služby, nabydete vnitřního klidu, že nebudete na vše sama.

Když už to nepůjde…

V situaci, že byste se už nedokázala o syna postarat, nebo došlo k vaší smrti, je užitečné postupovat podle stejného principu. Připravit se! Najít zařízení, které je pro syna vhodné.

Nelekejte se, prosím. Znám klienty, kteří žijí v takovém typu zařízení a jsou spokojeni. Je to důstojný život mezi lidmi, kteří mají společné to, že zcela sami žít nemohou. Je o ně postaráno komplexně.

Mají bydlení na dobré úrovni 1-2 klienti na pokoji, lékaře, sociální pracovnice, podpůrné programy a samozřejmě stravu a ostatní služby. Tím, že jsou klienti přes den vytíženi aktivitami, cítí se i psychicky lépe a dobře spí.

Nevím, ve kterém kraji žijete, není to všude stejné. Zvládá-li syn hledání na internetu, bylo by hodně dobře, kdyby se do vyhledání vhodné instituce pro sebe zapojil. Možná u toho budete prožívat smutek, zároveň i ten patří k životu.

Možnosti umístění psychicky nemocných dospělých lidí

Komunitní centra pro lidi s duševním onemocněním - komunitní bydlení je i pro lidi, kteří v důsledku svého psychického onemocnění nemohou bydlet sami. Komunita je o společném povzbuzování, podporování se navzájem. Je zde možnost využít Sociálně terapeutické dílny, Sociální rehabilitaci a řadu dalších aktivit, aby měli lidé dobrý pocit ze smysluplného prožívání života. Necítili se osamělí a bezmocní.

Když vám někdo přečte (nebo vy sama, pokud máte přístup k počítači) informace z webových stránek, zjistíte o zařízeních mnoho informací. Doporučuji například Ester z. s. - komunitní bydlení Esterka.

Sociální rehabilitace - pobytové zařízení pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Jde o podporu lidem k rozvoji potřebných dovedností pro jejich samostatný život. Doporučuji např. Sociální rehabilitaci Zahrada v Charitě Kroměříž.

Chráněné bydlení pro lidi s psychickým onemocněním - pobytové zařízení pro lidi s duševním onemocněním. Těchto zařízení je poměrně hodně.

Doufám, že jsem vám dodala aspoň trochu naděje pro následující roky. Myslím, že se nemusíte bát, že o syna nebude postaráno, když se o to dopředu sami přičiníte.

Pokud máte v rodině či v nejbližším okolí někoho, komu byste mohla předat získané informace, nebo vám je pomohl najít, tak toho určitě využijte. Moc vám přeji, ať jste ještě dlouhé roky zdravá.

Trápí vás jiné téma spjaté s výchovou dítěte, rodinnými vztahy či závislostí? Poraďte se s našimi odborníky. Své příběhy a otázky nám posílejte na: zenaporadna@seznam.cz.