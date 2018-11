Dceři je 6 let, a ačkoli nemá žádnou duševní či mentální poruchu, je jiná než ostatní. Taky jsem nikdy nezapadala... podle toho k ní také přistupuji. Malá mi ze školky běžně chodila pokousaná, poškrábaná do krve, s modřinami i odřeninami. Vždy mi říkala, kdo jí to udělal a když věděla, tak i proč. Bohužel postupně se začalo stávat, že důvodů, proč je napadána, věděla čím dál méně, a paní učitelka viděla čím dál méně incidentů. Ze začátku byla učitelka vždy v obraze, ale postupem času jsem od ní stále častěji slyšela: „Já u toho nebyla, je mi líto.” Jednou malá přišla ze školky a řekla mi, že musela klečet na hanbě, když ostatní spali. Učitelka mi na to druhý den řekla, že dcera dostala s ostatními práci, ale bohužel ji měla hotovou o moc rychleji než ostatní a tak se stalo, že si šla bez dovolení hrát. Když jsem se zeptala učitelky, proč jí nedala práci navíc, tak mi řekla, že tu je pro všechny stejně, že se jí nemůže věnovat extra, ať jí s sebou dám třeba omalovánky. Vše nakonec vyústilo v rozhodnutí dát ji do školy o rok dřív. V poradně i ve škole mi svorně řekli, že IQ je vysoce nadprůměrné a udělala jsem jedině dobře. Ale ani ve škole do kolektivu nezapadá. Další zvláštní věcí je, že jsem od dcery nikdy nezažila žádný odpor. Nikdy neřekne, to nebudu jíst nebo to nechci, to nebudu dělat. Krom ní máme další 4 dcery a každá má své dobré i špatné specifikum. Ale ta nejmladší je pro mě opravdu záhadou. Jak docílit toho, aby se 6leté dítě konečně začalo bránit, vymezilo si hranice, hlídalo si hračky a půjčovalo je s rozvahou, aby si prosadilo svůj názor a začlenilo se do kolektivu, zkrátka, aby se chovalo normálně?