Dobrý den, mám devítiletého vnoučka, bydlí se svou matkou a nevlastním otcem v Itálii. Jeho nevlastní otec ho má rád a tvoří harmonickou rodinu. Můj syn se se svým synkem ale vzhledem k velké vzdálenosti nestýká. Já mám však svého vnuka rád a celou jeho rodinu. Máme spolu velmi dobrý vztah a protože jsem v penzi, dvakrát do roka ho navštívím. Vnuk mluví jak italsky, tak i česky. Tyto prázdniny jsme se s jeho matkou dohodli, že vnuk stráví čtrnáct dnů se mnou, tedy daleko od svých nejbližších. Měli jsme spolu celý den program, který ho zajímal a byl v pohodě. S matkou si během dne posílali sms a foto, co dělají, co měli k obědu a večer si dlouho povídali. Matka mu večer zavolala, že si má napustit vanu a on okamžitě šel. Jednou večer jsme s vnukem plánovali program na druhý den. Měl telefon od matky a potom mi oznámil, že si pro něj druhý den přijede, protože je mu smutno. Telefonoval s ní ještě v půl jedné v noci, když ležel v posteli. Zdálo se mi to už přehnané a tak jsem mu mobil vzal s tím, že ho dostane až ráno.

Druhý den dopoledne si pro něj skutečně jeho matka z Itálie přijela, aniž by mi to alespoň oznámila. Vše řešila s ním. Vyčetla mi před vnukem, že jsem na něho byl zlý, když jsem mu odebral mobil a že bude trvat dlouho, než mi odpustí. Prosím, co jsem udělal špatně?