Dobrý den, mám dceru (2 roky) a syna (4 roky). Žijeme s manželem v menším městě, kde syn chodí do školky. Ze školky máme jednou za čas zprávu od paní učitelky, že je syn velmi agresivní, že jde kolem spolužáka a jen tak ho bouchne. Když mu někdo nechce dát hračku, tak ho zatahá třeba za vlasy, aby hračku získal. Protože to je problém dlouhodobý, řešíme to neustále a já už nevím, jak zařídit, aby s agresivními reakcemi přestal. Minulý rok se dokonce stalo, že shodil kamaráda ze skluzavky jen proto, že na ní chtěl být sám. Dokonce jsem byla i u psychologa, protože jsem už nevěděla, jak k jeho chování přistupovat. Přišlo mi, že nic nefunguje a já selhávám na celé čáře, protože agrese hodně převládala. Podle psychologa je ale syn zcela normální běžné dítě, které prostě jen ví, že zlobením získá pozornost.

Snažím se mu vysvětlit, že když se mu něco nelíbí, má říct, co mu vadí, že to ten druhý velmi často pochopí. Pokud má někdo hračku, kterou chce on, ale zrovna ji používá někdo jiný, aby ho poprosil, aby mu ji půjčil. A pokud kamarád nechce, aby ho požádal, aby mu ji půjčil, až ji nebude potřebovat. Když jsem s dětmi já, nebo manžel, tak se tak velmi často chová, ale pokud je bez nás (typicky ve školce), jako by zapomínal na to, co ho učím a je pro něj snazší agresivní forma chování.

Už jsem mnohokrát i slyšela výtky typu, že je nevychovaný fracek, bohužel to dospělí říkají i před ním - vždy mu řeknu, že se někdo zlobí proto, že se choval ošklivě, že ani mně se jeho ošklivé chování nelíbí a že by bylo mnohem lepší, kdyby se choval hezky (říkám příklady, co je třeba hezké chování) a že pak i jeho někdo pochválí. Přijde mi, že chce být středem pozornosti a ve školce, kde je 20 dětí, si ji získává tímto chováním. Já se ale bojím, aby někomu neublížil vážněji.

Já nejsem vůbec agresivní člověk (oproti tomu manžel je cholerik, takže chápu, že vnitřní agrese může být genetická), a proto jsem na veškeré projevy agrese velmi alergická. Jak se k němu mám chovat, aby pochopil, že ubližovat ostatním se nesmí?

Přitom na druhou stranu dokáže být neuvěřitelně ohleduplný, šikovný, vstřícný (pokud nemá své agresivní chvilky nebo dny). Za hezké chování ho přitom chválím, někdy dostane i odměnu, ale i přesto se agrese pořád opakuje.