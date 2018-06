das, Novinky

1. Kdo mi přispěje na letní tábor?

Pořád ještě řešíte, jak ušetřit nějaké peníze, abyste mohla dítěti dopřát tábor? Možná zbytečně. Přispět vám na tábor může i zdravotní pojišťovna. Ta největší, VZP, sice letos příspěvek nenabízí, ale některé další poskytnou až 1200 korun na jedno dítě.

Příspěvky na letní tábory nabízejí také některé odborové svazy, pokud je jeden z rodičů členem. Občas dokonce obec nebo městská část.

Tak jako u kroužků, i v případě tábora můžete poprosit stát. Stačí vyplnit formulář žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc, a pokud bude schválena, je uhrazen celý pobyt.

2. Kde je možné nechat o prázdninách pohlídat dítě?

Máte během prázdnin problém sehnat pro své děti hlídání, když budete v zaměstnání? Pro malé děti existuje řešení v podobě takzvaných dětských skupin. Jejich evidenci naleznete na stránkách MPSV a celá řada z nich funguje také o prázdninách. Díky EU jsou některé za určitých podmínek dokonce zdarma. Více informací naleznete zde!

Pro starší děti pak může být řešením vybrat některý z příměstských nebo městských táborů.

3. Mohu s dítětem do zahraničí bez souhlasu druhého rodiče?



Ne. K vycestování dětí do zahraničí je třeba souhlas obou rodičů, a to i v případě, kdy jsou děti svěřeny do výhradní péče. Jakkoli to zní bizarně, dokonce i ve státech Evropské unie po vás mohou chtít důkaz, že své vlastní dítě neunášíte. Tím důkazem je právě souhlas druhého z rodičů.

Ještě složitější je situace u matek, které mají jiné příjmení než jejich potomek, nebo v případě, kdy cestují s dětmi prarodiče či známí.

Ministerstvo zahraničí pro tyto případy připravilo formulář, který je možné stáhnout zde!

„Podpisy na formuláři by měly být ověřeny oproti občanskému průkazu. To zvládnou udělat například na Czech Pointech za 30 korun za kus. Pokud chcete mít opravdu jistotu při cestách do vzdálenějších destinací, rozhodně doporučujeme zajistit úředně ověřený překlad povolení do anglického jazyka, ideálně s překladem rodného listu,“ zdůrazňuje Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýživné.cz.

4. Kolik si mohu přivydělat přes léto, když jsem na rodičáku?



„Výši přivýdělku v případě ´rodičáku´ vůbec hlídat nemusíte. Stát jen zajímá, jestli je o dítě v průběhu dne řádně postaráno – tedy rodinným příslušníkem nebo chůvou, anebo třeba v jesličkách. Zde však platí omezení – pokud máte potomka mladšího 24 měsíců a využíváte jesličky, pak v nich nesmí strávit více než 46 hodin měsíčně,“ připomíná Iveta Novotná.

5. Jak donutit druhého rodiče, aby se podílel na úhradě letních nákladů?



Pokud máte soudem uznané alimenty, pak máte z poloviny vyhráno, neboť se nemusíte spoléhat na ústní dohodu, která je v podstatě nevymahatelná. Na druhé straně nemůžete očekávat, že vám druhý rodič automaticky zaplatí polovinu všech nákladů. Počítejte tedy pro jistotu pouze se soudem přiznanou částkou.

Je docela pravděpodobné, že vám druhý rodič před létem přestane posílat peníze – možná už to dokonce udělal. Právě s prázdninami totiž skokově roste počet těch, kteří přestávají platit. Například protože kupují zájezdy své nové rodině.

Pokud máte co do činění s neplatičem, reagujte raději hned. Zkontaktujte některý z asistenčních programů, které zdarma pomáhají samoživitelům, kteří mají problémy s alimenty. Například ten největší VašeVýživné.cz má i bezplatnou linku 800 400 441, kde vám poradí vše potřebné.