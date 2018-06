lin, Novinky

1. Jděte dětem příkladem

„Každý žijeme v jiném prostředí, máme jiné časové i finanční možnosti. Ať již ve městě, nebo na vesnici, v rodinném domě, nebo v paneláku, každý pohyb se dnes počítá. A pozor: je nutné jít dětem příkladem, protože bez nás rodičů to nepůjde,“ říká Kristýna Přibylová, autorka speciálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym, kde děti cvičí zábavnou formou podle svého správného psychomotorického vývoje.

Ideální je podle ní zvolit sport, který mohou vykonávat všichni členové rodiny. „Budete tak se svými dětmi trávit více času a snadněji je pak povedete k pohybu. Najděte proto aktivitu, která baví i vás. Nejlepší totiž je, když pohyb, který dítě provozuje, baví i jeho rodiče. Pokud nesnášíte fotbalové zápasy, jen těžko na nich budete chtít trávit každý víkend,“ dodává odbornice.

Její názor sdílí i Jana Boučková, autorka projektu Děti na startu: „Není nad to, když rodina sportuje společně – může se jednat o vycházky, badminton, plavání, kolo nebo třeba hru na stopování. Nemusí se jednat o nic složitého a náročného. Důležité je vychovávat děti k tomu, že pohyb je nejen zdravý, ale hlavně přirozený. A právě rodič určuje program společného času. Proto i chuť k pohybu v dětech nejvíce vyvoláme vlastním příkladem.“

2. Objevte les

Les v sobě skrývá mnoho nejrůznějších aktivit. Zajděte si s dětmi na procházku, nasbírejte houby nebo postavte domečky pro skřítky. Zkusit můžete také slalom mezi stromy nebo pro děti připravte speciální bojovku, při které budou muset plnit nejrůznější úkoly, které budou zahrnovat i fyzickou aktivitu. Každý pohyb se počítá!

3. Sportovní kroužky

Sportovní kroužky jsou mezi dětmi obecně oblíbené. Důvodem je, že zde potkají nové kamarády, navíc má sport tendenci sbližovat. Další výhodou je, že turnaje a zápasy vedou k přirozené soutěživosti a děti tak mají chuť se v daném sportu stále zlepšovat.

Zeptejte se svého dítka, jaký sport by ho nejvíce bavil, nebo ho zkuste zapsat do kroužku, do kterého chodí i jeho či její kamarád. Pokud se mu nebude líbit, tak ho kdykoli můžete odhlásit. Důležité je nic nelámat přes koleno. Vyzkoušet můžete atletiku, fotbal, basketbal, šerm, plavání či různé druhy tance, od baletu až po streetstyle.

4. Připravte se na občasný odpor

Pravidelnost je základ, proto je nutné vytrvat i ve chvíli, kdy se dítku na trénink nechce. A takové chvíle samozřejmě nastanou. Pak je důležité mít pevnou vůli a nepolevit.

„V tomto případě má demokracie jisté meze. Pokud chceme dítě správně vychovávat (a to nejen k lásce ke sportu), je nutné stanovit jistá pravidla a meze. Záleží však na nás – a potažmo také na trenérech – zda dokážeme děti k pohybu a ke sportu správně motivovat. Především u dětí, které jsou introvertní nebo tak trochu antisportovci, hraje důležitou roli pochvala a povzbuzení. Já na kurzech Dětí na startu slavím v komunikaci s těmito cvičenci každý jejich sebemenší úspěch. U trenérů by také mělo být zásadou nedávat najevo, kdo je ten oblíbený, a komu jsme schopni něco odpustit. Trenér se musí vždy chovat ke všem stejně, nedělat mezi dětmi žádné rozdíly,“ vysvětluje Jana Boučková.

5. Nepřepalte začátek

Jestliže (i starší) dítě po prvních sportovních pokusech nejeví nadšení a nechce se učit, nenuťte jej! Počkejte, až bude zralejší, a vyzkoušejte zatím jinou disciplínu.

V opačném případě mu totiž daný sport znechutíte a v pozdějších letech se k němu bude jen těžko vracet.