Dana Sokolová, Novinky

Užijte si pohodové odpoledne doma

Nemusíte hned nakupovat dárky, stačí vymyslet zajímavý program, který si užijete spolu s dětmi. Jediným pravidlem je respektovat zájmy vašich ratolestí. Máte malé děti, které se vyřádí s barvičkami? Kreslete spolu trošku jinak. Zakryjte podlahu v dětském pokoji papírem či starými kartony a malujte spolu, například přímo prsty namočenými v barvě.

Mají vaše děti rády koláče a muffiny? Upečte je společnými silami! Vyndejte stolní hry, na které jste v poslední době neměli čas. Pokud máte zahradu, vymyslete nenáročný turnaj s jednoduchými hrami. Co třeba vyzkoušet podomácku vyráběnou překážkovou dráhu z žebříku nebo lan omotaných mezi dvěma stromy? Anebo raději vsadíte na zahradní bowling? Stačí naplnit plastové lahve vodou a můžete začít! Fantazii se meze nekladou.

Vyrazte ven za společnými zážitky

Pokud žijete ve městě, není nic jednoduššího, než zajít s ratolestmi do dětského zábavního centra, do kina, restaurace či na zmrzlinu. Pokud tyto možnosti nemáte, zapojte svou fantazii. Můžete zkusit uspořádat piknik rozšířený o oblíbené pochoutky omladiny. Nebo vyrazte na krátkou procházku, v rámci které budete náhodou nacházet indicie, a na jejím konci objevíte schovaný pirátský poklad.

Tip: Muzeum hlavního města Prahy pořádá 2. června 2018 od 9:00 do 17:00 hod. etapovou hru na oslavu Mezinárodního dne dětí, a to v hlavní budově muzea na Florenci, v domě U Zlatého prstenu a u Novomlýnské vodárenské věže.

V rámci etapové hry na třech objektech budou mít děti za úkol nasbírat šest razítek na šesti stanovištích dle herního plánu. Po sesbírání všech šesti razítek si mohou vylosovat ceny, které věnovalo muzeum a partneři dne. Děti se prostřednictvím hry seznámí s bohatou historií Prahy a jejím dědictvím, jehož část se nachází ve sbírkách muzea. Věková kategorie není omezena, úkoly jsou připraveny pro děti od pěti let v doprovodu rodičů až po druhý stupeň základní školy.

Výlet nikdy neomrzí



Letošní rok je naprosto ideální příležitostí, jak protáhnout páteční oslavu na celý víkend. Naše krásná země nabízí nesčetně možností, kam vyrazit na prima rodinný výlet. Od nádherných hradů a zámků, přes nedotčené národní parky a mnohé další chráněné oblasti, až po památky UNESCO. Stačí nasednout do auta, nebo nastoupit na vlak, a dobrodružství může začít.

Festival Děti, čtete? - dva dny plné zážitků s krásnou literaturou - 1. a 2. 6. v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí, ve Werichově vile na Kampě a v knihkupectví s galerií Spolku občanů a přátel Malé Strany a Hradčan na Malostranském náměstí.

FOTO: archív firmy

Party, kterou vyrazíte dech



Jestli děti něco milují, tak oslavy se svými kamarády. Zkuste se domluvit i s dalšími rodiči a zorganizujte dětem nezapomenutelnou party.

U menších ratolestí nic nepokazíte, pokud zapojíte i masky a uspořádáte malý karneval. Pak už stačí jen vybrat playlist s oblíbenými dětskými písničkami, vymyslet pár her a party může začít.

Drobnost udělá také radost

Říká se, že méně je někdy více. A u dětí to platí dvojnásob. I časově vytížení rodiče by si měli umět najít čas, aby své ratolesti potěšili alespoň malou pozorností.

Dětské oči rozzáří i taková drobnost, jako je zmrzlina nebo oblíbené křupky. Když k tomu přidáte ještě milé slovo a pohlazení, určitě to bude stačit. Ať už totiž vymyslíte jakýkoli program, nejdůležitější je pozornost, kterou svým dětem věnujete. A právě na tu budou vzpomínat nejraději.

Creative balíček - krabice radosti a nápadů, ze kterých si rodina společně u jednoho stolu vytvoří svůj výrobek. Se zapojením fantazie a plánku s inspiracemi vznikne vlastní rodinná pomůcka, která bude rodinu dlouhodobě těšit, cena od 99 Kč

FOTO: Creativeworld.cz

Zleva: Harry Potter a Kámen mudrců – J. K. Rowlingová - nové vydání příběhů čarodějnického učně Harryho, tentokrát bohatě vypravené ilustracemi Jima Kaye, cena 320 Kč; Dětem – Zdeněk Miler - výběr z nejhezčích knížek, které ilustroval autor slavného Krtka. V milé čítance najdete verše: Polámal se mraveneček, O veselé mašince či Kuřátko a obilí a ukázky ze známých pohádek, cena 170 Kč; Justýnka a asistenční jednorožec – Kateřina Maďarková - jedna z nejkrásněji ilustrovaných dětských knih posledních let, cena 280 Kč; Malý princ – Antoine de Saint-Exupéry - procítěný snový příběh, který podněcuje jak dětskou fantazii, tak filozofické sklony dospělých, cena 135 Kč.

FOTO: Martinus

Trojhranné pastelky EasyColors skvěle padnou do dětské ruky díky ergonomickým prohlubním. Právě ty prsty intuitivně navedou ke správnému úchopu. Balení po 6 ks koupíte obvykle za 233 Kč a po 12 ks + ořezávátko za 490 Kč.

FOTO: Stabilo

Se StikBot zvládne animované video i ten nejmenší filmař. Stikboti, to jsou hraví roboti a zvířátka, která díky jedinečné konstrukci dokážou simulovat plynulý pohyb. Ruce a nohy mají zakončené přísavkami držícími na jakémkoli povrchu. Mohou tak představovat tanečníky breakdance, ale i lupiče, kteří lezou po těch největších mrakodrapech. Cena 399 Kč.

FOTO: Sparkys

Vykouzlete doma dětem školní tabuli na stěně či dveřích díky nové Tabulové barvě Balakryl. Poslouží také k obnově pingpongových stolů. Hodí se na dřevo, dřevotřísku, omítku, beton, vláknocementové materiály, kov a další povrchy. Černá nebo zelená barva, cena 195 Kč.

FOTO: archív firmy

Nafukovací kajak pro turisty Seawave od Gumotexu je skladný a snadno přenositelný. Užijete si na něm zábavu i s těmi nejmenšími. Lze s nimi sjíždět i řeku, cena 24 990 Kč.

FOTO: archív firmy

Piatnik Bioblo Hello Box, 100 dílků - stavebnice - destičky jsou pestré a mají unikátní výplň ve tvaru včelí plástve, otevírají nečekané možnosti: můžeš je použít jako bublifuk, vytvářet různé stavby, tvořivě si hrát a stavět vlastní umělecká díla, cena 999 Kč.

FOTO: archív firmy

Albi kolekce Plameňáci potěší naprosto každou dívku - deštník 269 Kč, prostorný cestovní kufřík 299 Kč, termoska 314 Kč, termohrnek 299 Kč, budík 242 Kč, kosmetické pouzdro 179 Kč

FOTO: archív firmy

Kovové stavebnice Malý konstruktér 6–12 let pro kreativní děti a jejich tatínky, kteří se ke svým ratolestem jistě rádi přidají a nad konstruktérskou úlohou stráví společně hezké odpoledne, cena od 150 Kč.

FOTO: Pexi

Lego Creator 3v1 Surfařská dodávka. Dodávka plná vybavení na surfování. Karavan lze přestavit na záchranářskou věž a čtyřkolku, cena 799 Kč.

FOTO: archív firmy

První kytara pro hudební nadšence a malé muzikanty. Objevte skrytý talent vašeho dítěte a podporujte jeho touhu stát se slavným kytaristou. Dřevěná kytara je hračka, která rozvíjí umělecké cítění dítěte a podporuje jeho vztah k hudbě, cena 463 Kč.

FOTO: Bino dřevěné hračky

Vozeeczech, zábavný dětský dvoukolák. Objevte nový způsob cestování s dětmi do 4 let. Děti bude bavit a usnadní jim první kroky bez kočárku. Do léta i do zimy a nejrůznějších terénů. Český výrobek, cena 3990 Kč.

FOTO: archív firmy

V liberecké iQLANDII připravili pro všechny badatele na sobotu 2. června speciální program - experimenty s kapalným dusíkem o teplotě -196 °C. Vědci zmrazí během sekundy nejrůznější předměty, nebo vás zahalí do mrazivé mlhy. Chybět nebude bublinárium.

FOTO: archív firmy

V neděli 3. června se bude MDD slavit v parku Razulák. Bude zde tvoření nejdelší stonožky na světě, připraveny budou i soutěže nebo mini diskotéka. Děti se zabaví i na atrakcích - čeká je lanáček, tubing, aquazorbing, vodní přístav s lodičkami, trampolíny atd.

FOTO: Resort Valachy ve valašských Velkých Karlovicích