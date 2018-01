Nejčastější metodou umělého oplodnění je takzvaná in vitro fertilizace (IVF), při níž se spermie bez dalšího vloží do roztoku k vajíčku. Má úspěšnost přibližně 20 procent. Tato metoda je hrazená z veřejného zdravotního pojištění, ženy do 39 let mají nárok na tři až čtyři pokusy. Za další spojené úkony a léky páry doplácejí průměrně 17 500 korun na cyklus placený pojišťovnou.

Zatímco v roce 2007 byl průměrný věk žen podstupujících IVF 33,4 roku, v roce 2011 to bylo 34 let a v roce 2015 35,3 roku.

Druhou nejčastější metodou je takzvaný kryoembryotransfer (KET), tedy použití vlastních rozmražených embryí z předchozího IVF cyklu. Zatímco v roce 2007 ho podstupovaly ženy průměrně v 33,8 letech věku, v roce 2015 to bylo v 37,2 letech.

„Vyšší průměrný věk cyklů KET oproti IVF je samozřejmým důsledkem toho, že cyklus KET přichází na pořad až po IVF cyklu. V případě neotěhotnění ženy po několika měsících, v případě porodu po jednom až několika letech," uvádí zpráva ústavu.

S věkem ženy klesá úspěšnost pokusů o umělé oplodnění

Z 6526 cyklů IVF u žen do 34 let se narodilo 1445 dětí, z 5820 cyklů u žen mezi 35 a 39 lety věku 824 dětí a u žen nad 40 let z 2322 cyklů 84 dětí.

Od roku 2007 klesá průměrný počet embryí, která žena dostane do dělohy v jednom IVF cyklu. Podle statistiků se dává přednost dražšímu dalšímu cyklu v případě neúspěchu před rizikovějším vícečetným těhotenstvím.

Zatímco v roce 2007 byl průměrný počet embryí transferovaných ženám do 34 let 1,97, do 39 let 1,95 a nad 40 let 1,86, o osm let později to bylo 1,27 u mladších 34 let, do 39 let 1,39 a 1,5 u starších 40 let. Menší pokles u žen nad 40 let je ovlivněný i tím, že si cyklus musí páry platit kompletně a riziko vícečetného těhotenství je menší.

Cykly IVF, které proplácí zdravotní pojišťovny, podstupují zejména Češky. V roce 2015 jich bylo asi 10 000, k tomu navíc 2500 cizinek ze zemí EU a kolem 600 žen z ostatních zemí. Transfer zmražených embryí podstoupilo přibližně 6500 Češek, ze zemí EU pocházelo téměř 4200 žen a mimo EU asi 500.

Počty zahájení cyklů, těhotenství a porodů podle věkových skupin v roce 2015 ženy do 34 let 35-39 let nad 40 let Počty zahájených cyklů IVF 6526 5820 2322 Počty těhotenství 1962 1212 183 Počty porodů 1445 824 84

Zdroj: Asistovaná reprodukce v ČR v roce 2015 - ÚZIS

Úspěšnost metod umělého oplodnění se pohybuje od 20 do 75 procent. V roce 2015 bylo umělým oplodněním u českých žen dosaženo 3357 těhotenství a narodilo se 2353 dětí. U žen do 34 let při zahájení cyklu to bylo 1445 dětí, do 39 let 824 dětí a 84 u matek starších 40 let. Celkem se v roce 2015 narodilo 110 800 dětí, z umělého oplodnění tak pocházela asi tři procenta z nich.

V Česku nyní působí zhruba čtyři desítky center reprodukční medicíny, z nichž většina je soukromých. Problém s neplodností má pětina párů. V ČR smí léčbu podstoupit žena od 18 do 49 let. Pojišťovny ji hradí třikrát či čtyřikrát podle počtu vložených embryí do 39 let. Debatuje se i o zvýšení hranice až na 43 let. Naopak Světová zdravotnická organizace (WHO), která dosud definuje nedobrovolnou neplodnost jako nemoc, zvažuje její překvalifikování. To by mohlo vést až k tomu, že by umělé oplodnění nebylo hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Průměrný věk žen při zahájení cyklu

Cyklus

2007 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

IVF

33,4 34,0 33,5 33,9 34,0 34,4 34,8 35,1 35,3 KET

33,8 34,4 35,2 35,3 35,9 36,4 36,7 36,9 37,2 Zdroj: Asistovaná reprodukce v ČR v roce 2015 - ÚZIS