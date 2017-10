1. Špatná technika čištění

Správná technika může být u každého dítěte odlišná. „U předškolních dětí je nejjednodušší čištění pomocí malých kroužků se sevřenými zuby u sebe z vnější strany, z vnitřní pochopitelně čistíme každou čelist zvlášť. Někdo zase lépe zvládá stírání cikcak vždy od dásně k zubu, ale pozor, jeden zub byste měli setřít alespoň pětkrát až desetkrát, nikoliv jednou až dvakrát,“ doporučuje dentální hygienistka Jana Křepelková.

Od školního věku by si děti již měly čistit každou čelist zvlášť, a sice tak, že kartáček přiloží jednou polovinou na zub a druhou polovinou na dáseň a malými kroužky zub po zubu čistí.

„Důležité je nečistit pouze kousací plochy, ale především oblast zubních krčků – tedy rozhraní zubu a dásně. V těchto místech se vytváří velké množství plaku, který může způsobit nejen obávané zubní kazy, ale i záněty dásní,“ vysvětluje.

Podle ní je důležité čistit každý zub s jistou trpělivostí – tedy nejen ty vpředu, ale i ty vzadu.

2. Příliš brzká samostatnost

Vést dítě k samostatnosti je samozřejmě správné, jen se musí vyčkat na správný čas. Pokud si tříleté dítě čistí zoubky úplně samo, není to dobře. V tomto věku ještě potřebuje dohled.

„V předškolním věku je za zubní kaz zodpovědný rodič, nikoliv dítě nebo genetika. Děti si nedokážou uvědomit následky působení bakteriálního povlaku, ani to, že vzniklý kaz je nevratné poškození jejich těla. To si upřímně neuvědomuje ani mnoho dospělých,“ vysvětluje Křepelková.

Podle ní nemá dítě dostatečně rozvinutou jemnou motoriku ani v mladším školním věku.

„V ordinaci často vidím, že ani děti kolem dvanácti let ještě nedovedou zopakovat krouživý pohyb s kartáčkem v ústech, který s nimi nacvičuji,“ konstatuje dentální hygienistka a dodává, že do tří let by měl dětem čistit zuby výhradně rodič, dítě si čištění jen trénuje.

Předškolnímu dítěti je třeba zuby denně dočišťovat, v mladším školním věku samostatné čištění kontrolovat a případně dočišťovat problematická místa – nově se prořezávající zuby nebo zadní stoličky.

3. Pozdní začátek s dentální hygienou

Váháte, kdy začít s dentální hygienou? Pak vězte, že ideální čas nastává v okamžiku, kdy se miminku prořeže první řezák. Tehdy je dobré vzít do ruky vlhký kapesníček, případně gázu a později, až přibudou další zoubky, gumový prsťáček, a začít čistit.

„Je vhodné, když si dítě již od útlého věku zvyká na cizí předmět v pusince. Můžete mu také pořídit nákusný kartáček, se kterým si bude nejprve hrát a později s ním může nacvičovat správné uchopení,“ vysvětluje MUDr. Dagmar Kudrnová, vedoucí lékařka zubní ordinace Arbes Dent.

Případně můžete využít i solo kartáček, kterým snáze vyčistíte každý zub zvlášť. Později, až bude batole větší, začněte s hraním her. „Dítě nejprve čistí zuby mamince, potom ona jemu, pak čistí zuby plyšákům nebo staršímu sourozenci… Cokoliv, co dítě motivuje k nácviku, i když zatím jakkoliv nešikovnému, je užitečné,“ doplňuje Dana Tichotová, dentální hygienistka z Arbes+.

4. Zapomenuté mezizubní prostory



Na používání mezizubních pomůcek v útlém věku se odborníci ještě úplně neshodnou. Nicméně ani tuto péči není dobré příliš odkládat.

„Ze začátku je čistí rodič flosspicem – zubní nití nataženou na praku. Později přidáváme pogumované párátko nebo nejmenší mezizubní kartáčky. V těchto prostorech se totiž často vytvářejí mezizubní kazy, které mohou postihnout hned dva zuby zároveň,” upozorňuje MUDr. Dagmar Kudrnová a dodává: „Opravit kazy na dvou sousedních zubech je pro dítě časově náročnější, nebo musí do ordinace vícekrát. A navíc v mezizubním prostoru dochází ke zraňování papily vtlačováním potravy. Papila se zánětlivě zvětší a při čištění dochází k jejímu krvácení, což mnohé děti i rodiče řeší tak, že prostor při čištění šetří. Vzniká tak začarovaný kruh, který celý problém mezizubních kazů jen zhoršuje.“

Pokud přiberete do party mezizubní pomůcky až kolem puberty, může mít váš potomek už dásně zanícené a někdy i bolestivé – zejména dívky v souvislosti s hormonálními změnami.

„Přesvědčit je k důkladnému čištění už pak bývá obtížné, protože zanícené dásně nejenže mohou bolet, ale i krvácet, což je od mezizubní hygieny odrazuje,“ uzavírá Jana Křepelková.

5. Pozor na olizování a cukr

Olíznout dudlík nebo dětskou lžičku považuje mnoho rodičů za samozřejmost. Dentisté ale před tímto chováním varují. Mléčné zuby jsou totiž v období od jejich prořezání do ukončení vývoje dočasného chrupu nejzranitelnější a každé olíznutí dudlíku nebo lžičky představuje ideální podmínky pro kolonizaci úst bakteriemi, které způsobují zubní kazy nebo záněty dásní. Je to stejné, jako kdybyste dali dítěti napít ze své skleničky, i když máte zrovna chřipku nebo angínu.

Přehánět byste to neměli ani se slazenými nápoji a potravinami. Vyloženě špatně také je, jestliže uspáváte potomka pomocí lahve se slazeným čajem, šťávou nebo mlékem.

„Do postele má jít dítě s vyčištěnými zoubky. Po čištění by mělo dostat už jen maximálně neslazenou vodu,“ uzavírá stomatoložka.

Když dodržíte všechna výše zmíněná doporučení a dvakrát ročně navštívíte v rámci prevence se svým dítětem stomatologa, je velmi pravděpodobné, že se zuby žádné potíže mít nebude.