Mít ve svém pokoji televizi, láká většinu dětí, zvlášť v rodinách, kde je televize středobodem veškerého volného času, což vnímá stejně i samotné dítě. Vidí, že je pro rodiče důležitá a touží se cítit stejně důležitě, o to víc o ni žadoní. Pro rodiče je pak velmi složité dítěti vysvětlit, proč do jeho pokoje nesmí. Dost často proto přáním svých potomků podléhají.

Někteří rodiče ale na televizi jako takové nic špatného nevidí a kupují ji svým dětem do pokojíků ještě v době, kdy nechodí do školy a po televizi ani příliš netouží. V některých rodinách pak další televizí řeší konflikty vzniklé neshodami, na jaký program se v daný okamžik budou všichni dívat.

„Rodina se tak možná přestane hádat, ale zároveň se bude v domácnosti o to méně scházet. Kompletní vybavení pokoje dítěte pro všechny jeho potřeby a zájmy, a to včetně zakoupení televize, způsobí, že dítě bude mít jen minimální motivaci potkávat se s ostatními členy rodiny. To velmi ovlivní vztahy, důvěru a komunikaci v rodině,” vysvětluje dětská psycholožka Mgr. Alena Vávrová.

„Televize, když už ji rodina má, může vytvořit příležitost pro společné setkání. Členové domácnosti jsou nuceni domlouvat se na tom, co si pustí, společně volit, společně se těšit, řešit společné konflikty, společně se pak bát u napínavých scén, stydět u lechtivých scén nebo se smát u těch veselých. To jsou zážitky, které posilují rodinné vztahy a pouta,” dodává Vránová.

Rodiče by také měli pamatovat na to, že dnes je již většina zajímavých filmů i seriálů na internetu, takže starším dětem pro pocit soukromí bohatě postačí podívat se na vybraný program po domluvě s rodiči na počítači ve svém pokoji.

Pozor na nadmíru elektrosmogu



Televize ale neovlivňuje jen vztahy v rodině. Nelze zapomínat i na negativní vliv elektrosmogu, který vyzařují všechna elektrická zařízení. Jde o elektromagnetické znečištění prostředí, jež vzniká působením frekvencí elektromagnetických polí. Tato uměle vytvořená elektromagnetická pole by měla být podle odborníků v dětském pokoji co nejvíce omezována. Rodiče by se měli řídit heslem: čím víc elektrosmog v dětskému pokojíčku omezí, tím lepší prostředí dítěti dopřejí.

Přílišné sledování televize a změny na mozku

Časté sledování televize může také v negativním smyslu změnit strukturu dětského mozku. Čím více času děti tráví u televize, tím jsou tyto změny výraznější. Alespoň to tvrdí japonská studie, při níž vědci pozorovali 276 dětí ve věku 5-18 let, které sledovaly televizi jednu až čtyři hodiny denně.

Při skenování mozků vědci zjistili, že u dětí, které sledovaly televizi až čtyři hodiny denně, se objevuje v přední části čelního laloku větší množství šedé hmoty, které negativně ovlivňuje verbální inteligenci.

„Šedá mozková hmota se dá přirovnat k tělesné hmotnosti jedince. Příliš velké množství škodí, přičemž na ideálním stavu je nutné efektivně pracovat už od dětství,” vysvětlují pro Daily Mail vědci z Tohoku Univerzity v Sendaie.

Jak si poradit s dítětem, které televizi do pokoje chce za každou cenu

Rodiče by měli začít především u sebe. Televize by se měla začít vnímat jako forma odměny. Po celém dni se u ní může rodina sejít a společně si vybrat film, na který se budou dívat.

Také není na škodu mít televizi přes den ukrytou za závěsem nebo ve skříni, aby svou přítomností nelákala k pasivnímu sledování jakéhokoli programu.

Rodina by se také měla naučit trávit více času společně a bez televize. To znamená, aby ji členové rodiny nesledovali u každého jídla, ale aby si raději povídali. U odpolední kávy nebo čaje si pak každý může přečíst kousek oblíbené knihy nebo časopisu. Dítě samo pak pochopí, že televize není klíčem ke štěstí ani k plnohodnotně trávenému času.