Tříselná kýla



K vyklenutí kýly v třísle často dochází těsně při narození či v prvních měsících života. A to zejména při pláči, jelikož při něm dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku. U chlapečků pak může zasahovat až do šourku. Bohužel dost často o sobě dá znát až svým uskřinutím, které je doprovázeno velkými bolestmi a často i nevolností. Jedná se o akutní stav a je tedy nutné neodkladné řešení. Buď v podobě taxe (zatlačení kýly) či akutní operací.

Proto by tříselná kýla měla být řešena co nejdříve poté, co ji rodič či pediatr zjistí.

„Vlastní operační zákrok je poměrně jednoduchý, jde o nejčastější chirurgické onemocnění dětského věku. Přesto by ji měl provádět zkušený a jemný chirurg, s ohledem na možné poranění jemných struktur zásobujících varle (u chlapců), a pro možnou přítomnost vaječníku v kýlním vaku u dívek,” upozorňuje chirurg MUDr. Petr Bystřický.

„Výkon spočívá prakticky výhradně v ošetření kýlního vaku i jeho případného obsahu z krátké incize (naříznutí) nad tříslem, jen výjimečně je nutné provádět plastiku tříselného kanálu. Použití implantátu (síťky) se nedoporučuje. Vlastní výkon trvá asi 20 minut,” vysvětluje lékař.

Pooperační průběh děti zvládají většinou velmi dobře, krátce po výkonu se obnovuje příjem tekutin i stravy, pobyt v nemocnici po operaci je většinou velmi krátký, mnohdy jen několik hodin, max. 1-2 dny.

„Rozhodně není vhodné (a vlastně ani možné) doporučovat klidový pooperační režim,” dodává chirurg.

Pupeční kýla



Pupeční kýla se projevuje podobně jako kýla tříselná, vyklenováním v oblasti pupku při zvýšení nitrobřišního tlaku. Děje se tak v důsledku neuzavření břišní stěny v místě, kde je plod spojen s placentou. Pupeční kýla se dá obvykle snadno zatlačit zpět do břicha, ale může se opět vyklenout.

Bezpříznakové drobné pupeční kýly se neoperují. Uskřinutí zde prakticky nehrozí a lze předpokládat, že se drobný defekt růstem dítěte a posilováním břišní stěny sám zacelí.

„Pokud není kýlní branka větší než 2 cm a kýla nedělá žádné problémy, tedy nezvětšuje se, nebolí, nebo nevede k problémům s vyprazdňováním a nadýmáním, doporučuje se kýlu jen sledovat. Ve většině případů do pěti let věku dítěte dochází k jejímu úplnému vymizení,” vysvětluje MUDr. Tomáš Bureš, vedoucí lékař chirurgického oddělení EUC Klinika Kladno.

Dříve se také doporučovalo "bandážování", tedy přelepování pupku a stahování pomocí náplastí. Tento postup ale dle statistik nemá žádný větší efekt a dnes se od něj ustupuje.

„Pokud je kýla velká, nebo dělá dítěti problémy, pak je důvod k řešení, kterým je v podstatě jen operace. Jedná se o poměrně jednoduchý zákrok, při kterém dochází k uzávěru kýlní branky, eventuálně k redukci kosmeticky nepříznivého kožního pupku. Doporučuje se operovat až po druhém roce věku, není-li důvod k dřívější operaci pro závažný stav, nebo komplikaci kýly,” uzavírá téma Bureš.