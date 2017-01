Stravování v těhotenství

Rozhodně neplatí, že by žena měla jíst v tomto období za dva a tedy se přejídat. Zároveň také není dobře se v tomto období významně omezovat. Jde o to, naslouchat svému tělu a upřednostňovat zdravé potraviny.

Organismus během těhotenství potřebuje více proteinů (bílkovin), vápníku, kyseliny listové, ale i kalorií celkově, je ale krátkozraké mu je dodávat v podobě šlehačkového dortu, ve kterém moc dalších potřebných látek nenajdete. Nicméně nikde není napsáno, že si takový dort jednou za čas nemůžete dopřát, jde také o vaši celkovou pohodu a spokojenost.

Váhové přírůstky v těhotenství

Jestliže jste před otěhotněním měla normální váhu, měla byste během něj přibrat cca deset až dvanáct kilogramů. Jestli jste byla podvyživená před otěhotněním, můžete pod dohledem dietologa přibrat kilogramů i dvacet (pozor, podvyživená nemusí nutně znamenat, že jste vypadala jako chodící kostra. Může to znamenat i to, že jste měla špatně sestavený jídelníček, je tedy načase ho upravit). Pokud jste se před otěhotněním potýkala s nadváhou, měla byste přibrat kolem osmi kilogramů. Jestli byla vaší průvodkyní obezita, měla byste přibrat šest až osm kilogramů.

Hmotnost těhotné vždy sleduje i gynekolog, který by měl včas upozornit na odchylky od normálu.

Co jíst

Ženy by během těhotenství neměly držet žádnou striktní dietu, jen jedná-li se o dietu ze zdravotních důvodů. I tu je ale dobré během těhotenství s odborníkem poupravit. Například dieta, kterou mají dodržovat diabetici, je pro těhotné ženy vhodná, jen je potřeba maličko upravit kalorický příjem.

Nízkokalorická dieta neumožňuje nastávající mamince ukládat si tolik potřebný podkožní tuk, kvůli tomu může být tělo ochuzeno o některé živiny a kojení pak může ženu o to víc vyčerpávat. Mantrou pro všechny nastávající maminky by mělo být slovíčko „přiměřeně”.

Každá žena by měla dbát na dostatečný přísun ovoce a zeleniny, nevynechávat maso ze svého jídelníčku. Pokud tak činí, měla by vědět, čím důležité nutriční látky, jako bílkoviny či železo, do organismu dodat jinak. Není ale nutné každé jídlo vážit a neustále přepočítávat jednotlivé nutriční složení.

Mnohem důležitější je dbát na bezpečnou úpravu a skladování potravin. Špatně zachlazené a nehygienicky uchované potraviny mohou stát za celou řadou nemocí včetně listerie a toxoplazmózy, což ohrožuje nejen ženu, ale i plod.

Jaké dodržovat zásady při úpravě a skladování potravin Při manipulaci se zeleninou od hlíny a syrovým masem si vždy pečlivě horkou vodou a mýdlem umyjte ruce. Syrové maso, drůbež, mořské plody by vždy měly být v lednici i na přípravné ploše v izolaci. Nikdy si nekrájejte zeleninu na salát tam, kde jste před třemi minutami manipulovala se syrovým steakem. Nevařte maso do polosyrova. Nikdy. Ovoce a zeleninu vždy myjte před přípravou a konzumací. Kuchyňské potřeby myjte horkou vodu a saponátem. Vždy.

Čemu se vyhýbat

Během celého těhotenství je dobré se vyhýbat nejrůznějším dobrůtkám ze stánků na ulici a držet se raději pravidla: „Když nevidíte do kuchyně, obejděte ji obloukem.”

Vhodné není ani nepasterizované mléko, fresh džusy (které si doma nepřipravíte sami), ale i jídla jako tuňákový salát či jakékoli pokrmy s majonézou, s nepasterizovaným feta sýrem či se sýrem s ušlechtilou plísní. Jde o to, že v těhotenství jakýkoli problém způsobený bakteriemi, plísněmi či parazity, byť může jít o obyčejný průjem, může způsobit celou řadu problémů, proto je lepší se všem rizikovým potravinám raději vyhýbat.

Konzumace ryb je v těhotenství vhodná, ale neplatí to pro všechny druhy. Vzhledem k tomu, jak je planeta znečistěná, obsahuje maso některých ryb poměrně hodně odpadních látek, přemíru rtuti - ta pro dítě ani ženský organismus vhodná není. Je proto lepší se vyhýbat druhům, jako je žralok, mečoun, makrela a omezit i konzumaci tuňáka (je vhodné jej konzumovat maximálně jednou týdně).

Naopak vhodné jsou ryby a mořské plody jako krab, garnát, ústřice, treska, sumec, ale i sladkovodní ryby.

Další, nad čím by během těhotenství měla žena přemýšlet, jsou bylinky a ovoce. Některé podporují klidný průběh těhotenství, jiné mohou vyvolávat napětí, způsobit dokonce předčasný porod. Džus z plodiny noni by žena měla vynechat rozhodně, nedozrálou papáju také.

Informovat se u svého porodníka, jestli bylinkový čaj, který si tak ráda dává, je pro ni v daném trimestru to „pravé ořechové“. Například čaj z maliníku, který jindy zklidňuje, otevírá děložní cesty, takže by ho žena neměla pít dříve než ke konci třetího trimestru.

Řešení v podobě doplňků stravy

Pokud máte obavy, že nedáváte plodu vše, co potřebuje, sáhněte po potravinových doplňcích. V lékárnách jich najdete nepřeberné množství, jen se ptejte po těch, které jsou vhodné pro těhotné ženy, protože mají trošku jiné složení. Tabletky ale nejsou všespásné, měly by být vždy pouhým doplňkem pestré a zdravé stravy.

Důležité tekutiny

Během těhotenství organismus potřebuje více tekutin než předtím. Voda pomáhá kromě jiného předcházet komplikacím, mezi které patří: zácpa, hemoroidy, vznik otoků, obtíže močových cest. Nedostatek tekutin může vést i k předčasnému porodu.

Přesné množství denního příjmu tekutin v podobě nápoje i jídla závisí na mnoha faktorech, jedním z nich je teplota vzduchu, zdravotní stav, fyzická aktivita, ale také fakt, zda žena trpí či netrpí těhotenskými nevolnostmi, trápí ji průjem apod.

Institut zdraví v Londýně doporučuje, aby těhotná žena vypila denně 10 sklenic vody. Je dobré mít na paměti, že některé nápoje jsou plné takzvaně prázdných kalorií, které organismu nepřinesou nic jiného než nadbytečné kilogramy. Kromě toho některé nápoje (energetické) jsou pro gravidní ženu zcela nevhodné, jiné odvodňují (káva a kolové nápoje), takže je do denního příjmu tekutin není vhodné vůbec započítávat.

Jak poznáte, jestli je váš pitný režim v pořádku? Jen vzácně cítíte žízeň, vaše moč je světle žlutá, případně prakticky bezbarvá. Pokud je naopak moč tmavá a vy žízeň cítíte prakticky neustále, jste na dobré cestě k dehydrataci organismu. Na nic nečekejte a změňte to. A poslední pravidlo? Nikdy nečekejte, až budete mít žízeň. To už má váš organismus problém.

A jak je to s alkoholem? Vědci se doposud nedokážou shodnout, jaké množství alkoholu je pro těhotnou ženu ještě přijatelné, proto se alkoholu raději zcela vyhněte. Alkohol se dostává do krve, skrz pupeční šňůru se může dostat velmi rychle i k miminku. Alkohol navíc může snižovat porodní váhu miminka a může způsobit i obtížný porod. Navíc se vědci domnívají, že i nenarozené dítě může cítit příznaky kocoviny, stejně jako maminka.

Jedna káva denně dítě neohrozí

Není to tak dávno, co byla káva kvůli obsaženému kofeinu těhotným ženám zcela zakázána. Dnes už lékaři v tomto směru nejsou tak striktní, jelikož i kofein může být v omezeném množství pro těhotnou ženu přínosem, zvlášť když trpí nízkým krevním tlakem.

Denní dávka kofeinu by ale neměla překročit 200 mg. Je zapotřebí brát ohled i na to, že kofein obsahuje kromě kávy i černý a zelený čaj či čokoláda a další potraviny.

Některé studie poukazují na to, že konzumace kofeinu má přímý vliv na porodní váhu miminka i termín, kdy budete rodit (čím více, tím dříve), jenže podklady těchto studií nejsou dostatečně ověřené.

Těhotenské chutě

Těhotenské chutě obvykle signalizují, že v jídelníčku něco chybí. Stává se, že těhotné vegetariánky během těhotenství začnou jíst samy od sebe maso, protože si ho tělo začne žádat, a naopak ženy, které jedly před otěhotněním pouze maso - v rámci proteinové diety, se vrhnou na sladké, protože potřebují doplnit cukry.

Se sladkým ale opatrně, mnohem lepší je do jídelníčku zařadit navíc porci rýže, těstovin nebo celozrnného pečiva. Mnohem rychleji pak i tyto chutě přejdou. Je tedy důležité tělu naslouchat, ale i přemýšlet nad tím, jak danou věc doplnit co možná nejvhodněji.

Jestliže se ale chutě začnou stávat nutkavými, kdy má žena tendence okusovat zdi (nedostatek vápníku) a zajídat je okurkami, je lepší se raději poradit s gynekologem.

Dostatek pohybu

Těhotenství není nemoc a vhodná fyzická aktivita tělu i v tomto období velmi prospívá. Pohyb totiž napomáhá správné funkci srdce, vývoji kostí, udržuje svěží mysl. Zdravé těhotné ženy by tak měly cvičit alespoň dvě a půl hodiny týdně. Do této doby se počítá intenzivní pohyb.

Pokud se nějaké sportovní činnosti žena věnuje dlouhodobě, je třeba zkonzultovat s porodníkem, jestli je vhodná i během jednotlivých trimestrů, případně je lepší konkrétní činnost nahradit jinou.

Pozitiva dostatku pohybu v těhotenství

Pravidelné posilování organismu zlehčuje porod. Trénované a zdravě se hýbající ženy mají statisticky měřený rychlejší porod, s menšími komplikacemi, méně si uvědomují porodní bolesti a lépe je snášejí. Ženy ve fyzické kondici se po porodu lépe dostávají do původní formy. Průměrná žena si znovu atraktivní připadá více než rok po porodu. Ženy, které se nějakému druhu sportu věnují aktivně, se dokážou svým tělem pochlubit a cítit se v něm dobře již po šesti měsících. Pravidelný pohyb snižuje riziko rozvoje eklampsie a následně preeklampsie, stejně jako gestačního diabetu (těhotenské cukrovky). Pravidelné cvičení během těhotenství pomáhá nastávajícím maminkám s úpravou spánkového režimu, tělocvik zde funguje jako jedna z forem spánkové hygieny. Být aktivní pomáhá gravidním ženám zůstat v pohodě. Hormony v těhotenství cloumají ženskou psychikou úplně neuvěřitelně, pokud chce žena zůstat v pohodě, je třeba se hýbat. Těhotným cvičenkám se vyhýbají deprese, malomyslnost, obavy z budoucnosti.

Obecně je v těhotenství doporučována chůze, plavání, tanec, jízda na kole, aerobic (s jistými omezeními), pilates či jóga. To jsou jen některé příklady, každá žena může mít svůj oblíbený pohyb, kterého se nemusí vzdát, pokud si je jistá, že neohrožuje své miminko.

S danou činností je vhodné přestat v okamžiku, když se u ženy objeví komplikace například v podobě vaginálního krvácení či riziko signalizující možnost předčasného porodu. Opět je tedy třeba dbát na signály těla.

Za nevhodné sporty jsou považovány druhy kontaktní, při nichž může dojít ke zranění, sportovní gymnastika, lyžování, ale i jízda na koni (kvůli riziku pádu).

Samostatnou kapitolou je potápění. Tomu je lepší se vyhýbat, jelikož změna tlaku může negativně působit na miminko. Během potápění se navíc mohou v těle matky vytvořit mikrobublinky vzduchu, které mohou ublížit jí i dítěti.

Pravidla pro zdravý pohyb s bříškem

Vždy se rozcvičte, pomalu si přidávejte a na konci si dejte čas na zpomalení, vydýchání a relax. Během cvičení byste měla být schopna mluvit. Pokud nejste, přeháníte to a zpomalte. Okamžitě. Dávejte si přestávky, vy i vaše dítě je potřebujete. V prvním trimestru necvičte na zádech. Může dojít ke stahování cév, dítě by se mohlo ocitnout bez potřebného a nezbytného kyslíku. Zakažte si poskoky, trhavé pohyby, snažte se spíš protahovat, cvičit plynule. Tento pohyb eliminuje možnost zranění. Hlídejte si balanc. Jak vaše bříško poroste, bude se měnit i těžiště těla, a vy se tomu musíte přizpůsobit. Proto ve třetím trimestru vynechejte sporty, u kterých pády hrozí, mohlo by dojít ke zranění dítěte, předčasnému porodu. S příchodem třetího trimestru slezte z kola, zapomeňte na procházení se po lavičce a podobně. Ve vyšších nadmořských výškách necvičte, dítě by mohlo mít nedostatek kyslíku. Do výšek nad dva tisíce metrů se raději vůbec nevydávejte. Kontrolujte si před a po cvičení pitný režim, tekutiny musíte doplňovat velmi pečlivě, jinak bude organismus trpět. Nikdy necvičte v extrémním horku nebo vlhkosti. Je jasné, že bikram jóga během těhotenství asi nebude to pravé, ale nezoufejte. Máte spoustu dalších možností.

Jestliže ženu během cvičení překvapí následující z komplikací - bolest hlavy, závrať, tlak na hrudi, otoky, křeče v lýtku, bolest břicha, rozostřené vidění, krvácení, nebo jiný výtok z vaginy, omezené pohyby miminka, kontrakce apod. -, pak je třeba si okamžitě sednout na zem a raději volat lékaře.