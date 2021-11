Tetování jako psychologická pomoc. Skryje jizvy a jiné vady na kůži

„Podle mého plastika je tetování častým způsobem, jak dosáhnout toho, aby operované prso bylo co nejpodobnější tomu zdravému,” svěřila se Novinkám těsně před samotným zákrokem Marie. Neskrývala přitom nervozitu z chystané tatérské jehly a možné bolesti.

„Některé to opravdu bolí víc, některé méně,” dodal. Jeho kolegyně Anastasia Avina ale uklidňuje, že na případ, že by tetování mohlo být bolestivé, jsou zde připraveni.

„Klientky se nemusí ničeho bát, protože kdyby to hodně bolelo, můžeme na některá místa aplikovat znecitlivující krém a tím snížit bolestivost. Během tetování je také možné dělat přestávky. Obvykle ale stačí, když se před termínem dobře vyspíte, najíte, naordinujete odpočinek a bude to úplně fajn,” zmínila tatérka.

Pro Marii nakonec samotné tetování bylo příjemným zážitkem. „Šlo to výborně. Nebolelo to, kůže na vymodelovaném prsu není tak citlivá, takže jsem cítila příjemné šimrání. Slyšela jsem, že je to návykové, ale nevím, zda zvážím další tetování. Záleží, jak se toto zahojí,” svěřila se s tím, že o svém „tatérském” plánu rodině neřekla, svěřila se jen nejbližší přítelkyni, která výsledek také jako první uvidí.