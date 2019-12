Jak odolat tlaku předvánočních příprav a užít si svátky na pohodu

1. Napište si své představy a přání

Místo dopisu pro Ježíška napište své představy o posledním adventním víkendu, ale i dalších svátečních dnech na lednici. Napište (malé děti mohou kreslit) své představy či přání, jak byste chtěli adventní čas prožít. Co byste chtěli zažít, udělat. Nebo s čím byste potřebovali pomoci. Když každý z rodiny napíše své představy a dá svůj seznam na viditelné místo pro ostatní – předejdete tak mnohým nedorozuměním.

2. Poslední adventní neděle ve znamení party

Plánujete ještě upéct vánočku, poslední druhy cukroví či si připravit vlastní domácí vaječný koňak? Pak v tom nezůstávejte samy. Pozvěte si domů kamarádky a připravujte vše společně. Jednak si můžete rozdělit činnosti, ale hlavně si užijete příjemný večer, kde si stihnete i popovídat.

3. Zapojte děti

Nechte děti být velkými a připravit adventní oběd či večeři. Bude to pro ně velká zábava a zkušenost a pro vás příležitost zařídit a obstarat třeba poslední dárky. A že bude chleba s máslem a rajče – nevadí. Bonusem bude, že Vašim dětem vzroste sebevědomí, a to není málo.

4. Minimalizujte počty dárků

Většina rodičů neustále řeší, kolik a jaké dárky dětem pod stromeček. Dětem opravdu stačí 3 až 5 dárků. Pokud jich dostanou najednou více, nestíhají si je užít a vyhrát si s nimi.

5. Dobročinné akce v adventní čas

Chcete vést děti k pomoci druhým? Chcete prožít hezký čas a povídat si s dětmi o životních hodnotách? Naplánujte pravidelnou dobročinnou aktivitu pro vaši rodinu. A může to být dárek v projektu Ježíškových vnoučat nebo krmení pro zvířata v útulku, může to být podpora dětí z dětských domovů či úklid okolí vašeho domu. Vše má smysl.

6. Vánoční úklid

Rad a tipů, že Vánoce nejsou o úklidu, je všude dost. Přesto všichni uklízíme. Co takhle do úklidu zapojit celou rodinu? Když na úklid bytu či domu nastoupíte společně a budete se podporovat, zvládnete to snadněji. A kdo si rád hraje – může si jednotlivé úklidové činnosti vylosovat – ať je to spravedlivé.

7. Nezapomínejte na partnerský vztah

Vztahy jsou o drobnostech, o tom, že na toho druhého myslím. Až upečete cukroví, dejte mu jeden rohlíček na noční stolek se srdíčkem. Kupte jí cestou domů voňavou svíčku. Pošlete si občas milou SMS. Zajděte spolu jen tak na svařák. Maličkosti dělají vztah hezčí.

8. Vánoční menu vaší rodiny

Co je pro každého z vaší rodiny, včetně dětí, důležité? Bez čeho nebo koho si Vánoce neužijete? Proberte to spolu a sestavte si vaše vánoční menu. Možná nemusí být smažený kapr, možná můžete vzít na Vánoce k sobě domů někoho, o kom víte, že je sám, možná můžete jet na Vánoce do zahraničí, strávit Štědrý den s přáteli. Je to na vás – sestavte si to podle sebe.

9. Adventní rodinný rituál

Zařaďte do posledního adventního týdne aktivity, které si společně užijete, naladíte se na sebe a budete se na ně těšit celý rok. Ať je to společný výlet do přírody, jídlo ve vybrané restauraci, hraní deskových her – nebo i těch na počítači, sportovní či kulturní zážitek. Tradice měly a mají v naší kultuře velký význam – nabízejte je dětem i v současném světě.

10. Zaznamenejte si ty úžasné okamžiky s vašimi nejbližšími

Čas velmi rychle letí. A občas nám osud zamíchá s kartami úplně jinak, než bychom čekali. Vytvořte si adventní album společných prožitků. Mít pár let po sobě fotky na stejném místě při procházce v parku, nebo při hraní her je něco, co zpětně všichni ocení.