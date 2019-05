Aplikace Digi Police byla poprvé spuštěna před třemi lety a od té doby si ji uživatelé stáhli 237 tisíckrát. Nyní si ji podle policie každý měsíc uloží do telefonu dalších zhruba 10 tisíc lidí.

Popularitu jí zajišťuje možnost přivolat pomoc i pro nejostýchavější osoby, tvrdí experti. Zprávou na obrazovce upozorní oběti na incident ostatní cestující, aniž by samy musely promluvit.

Japanese women are using an app to yell at molesters on public transit: https://t.co/Mm0PYHWb5C#digipolice pic.twitter.com/AmPe3IPGOx