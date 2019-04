Zboží.cz

Statistiky mluví bohužel jasně. Pokud při nehodě dojde k úmrtí či vážnému zranění cyklisty, ve většině případů je to zaviněno právě tím, že neměl přilbu na kolo.

Úrazy hlavy totiž patří k těm nejnebezpečnějším. Ačkoli česká legislativa nařizuje cyklistickou helmu pro jezdce mladší 18 let, rozhodně to neznamená, že ji dospělí cyklisté nepotřebují. Na co se zaměřit při jejím výběru, aby vás nejen ochránila, ale zároveň nekazila požitek z jízdy?

Zkouším, zkoušíš, zkoušíme

I když je pro řadu cyklistů (a především cyklistek) důležitý vzhled cyklistické helmy, při výběru se vyplatí soustředit na podstatnější věci. Aby přilba splňovala všechny bezpečnostní požadavky a kritéria, musí vám především na hlavě dokonale sedět.

I z tohoto důvodu vám většina odborníků doporučí vyrazit do kamenných prodejen a zkoušet nejrůznější modely (vybraný pak můžete koupit na e-shopu, kde bývají často stejné helmy o něco levnější). Nepočítejte s tím, že vám padne hned první přilba, kterou si vyberete.

Ačkoli by se mohlo zdát, že záleží především na velikosti (je dána obvodem vaší hlavy), rozhodující je také tvar hlavy. Snadno se totiž může stát, že i když si vyberete helmu na kolo odpovídající velikosti, bude při pohybu i přes pečlivé uchycení klouzat, nebo vás naopak nepříjemně dřít (nepodceňujte ani mírný tlak – co se v obchodě může zdát jako maličkost, může se po několika kilometrech v terénu proměnit v nepříjemné odřeniny, které vám zaručeně pokazí nejen výlet). V takovém případě hledejte a zkoušejte dál.

Významným kritériem je také hmotnost přilby. Při delších cestách totiž ucítíte každý gram navíc, a tak především pokud patříte mezi cyklisty, kteří rádi jezdí delší trasy, vyplatí se připlatit si za nižší hmotnost.

Pozornost věnujte také systému odvětrání helmy – zjednodušeně řečeno by přilba v přední částí měla během jízdy „nasávat“ chladnější a zadní polovinou odvádět ohřátý vzduch. To oceníte nejen v letních dnech, ale prakticky pokaždé, když se na kole zapotíte.

Především kupujete-li neznačkové přilby, ujistěte se, že vámi vybraný model je certifikovaný a splňuje tak bezpečnostní normy. Certifikací by nicméně měly být vybaveny všechny helmy, které najdete na trhu.

Mimochodem, mezi cyklistickými bezpečnostními prvky najdete i novinku v podobě airbagu pro cyklisty. Ten dokáže zaregistrovat změnu pohybu cyklisty a ještě před dopadem jezdce na zem se nafouknout tak, že chrání celou oblast hlavy a krku jezdce.

Pro malé i velké cyklisty

Je jasné, že se cyklistické helmy liší rovněž tím, pro koho jsou určeny. V základním dělení najdete dámské helmy na kolo, pánské, unisex a dětské. Mimochodem, u posledně jmenované kategorie pamatujte, že při výběru platí stejná kritéria jako u helem určených dospělým.

Ačkoli malé dítě z přilby brzy vyroste, rozhodně to neznamená, že se vyplatí v rámci snahy o ušetření kupovat dětskou helmu na kolo o něco větší (nesprávně padnoucí přilba neochrání malého jezdce tak dokonale) nebo z druhé ruky (může mít po předchozím majiteli skryté praskliny a přilba další náraz nemusí „přežít“, čímž se zvyšuje riziko úrazu – ostatně to platí i pro ty „dospělácké“).

Helmy se dělí také podle terénu, ve kterém se jezdci nejčastěji pohybují. Je jasné, že jiné nároky mají na bezpečnost cyklisté, kteří jezdí po zpevněných cyklostezkách, a jiné jezdci pohybující se především v terénu.

Pokud kolo využíváte prakticky jen na městských cyklostezkách pro přepravu do práce a zpět, pak volte městskou přilbu. Sázejí především na nápaditý design, nicméně základní ochranu vám samozřejmě poskytnou.

Jestliže se pohybujete na silnicích či v nenáročném terénu, hodit se pro vás bude přilba silniční. Jejich předností je nízká hmotnost a propracovaný systém odvětrávání. Sáhnout můžete také po některé z přileb s označením MTB, které jsou o něco robustnější a oceníte je i mimo silnici. Navíc jsou v přední části vybaveny štítkem chránícím oči proti slunci.

Do speciálních kategorií cyklistických helem patří BMX přilby, jež jsou určené – jak ostatně název napovídá – jezdcům na BMX kolech, a také přilby pro freeride (označované také jako downhill nebo integrální helmy na kolo). Ty využívají hlavně cyklisté vyrážející do náročného terénu nebo freeride závodníci. Na rozdíl od ostatních přileb chrání celou hlavu jezdce včetně obličeje.

Mimochodem, pokud nebudete se svým kolem vyrážet na cesty pouze za slunečných letní dní, vyplatí se pořídit si rovněž čepici pod přilbu na kolo, která účinně chrání před chladem, což většina helem kvůli odvětrávání tak dobře nedokáže. Velmi oblíbené jsou v poslední době také kamery na přilbu na kolo. Díky nim budete mít zaznamenané všechny zážitky z jízdy a budete se o ně moci kdykoli podělit se svými nejbližšími.

