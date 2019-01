Zboží.cz

Dětské zimní oblečení by mělo nejen zajistit, že vašemu potomkovi nebude zima, ale mělo by být odolné i proti vlhkosti (ať už kvůli dešti nebo mokrému sněhu) a větru. Děti se totiž při hře snadno promočí a pak snáze prochladnou. Na co se tedy při nákupu svršků zaměřit?

V teple a suchu

Je samozřejmě rozdíl, pokud jen s dítětem vyběhnete například do obchodu a venku nepobydete víc než pár minut, a když potomka oblékáte na odpolední výlet či stavění sněhuláků.

Jestliže očekáváte, že bude dítě v chladném počasí a sněhu delší dobu, zaměřte se již na spodní vrstvy oblečení. Řada prodejců nabízí dětské funkční spodní prádlo (nátělníky, trička, legíny…), které má skvělé termoregulační vlastnosti.

Druhou vrstvu by měly tvořit mikiny či svetry a tepláky, třetí pak zimní svršky. A právě na ty se více zaměříme v našem článku.

Základem je samozřejmě kvalitní dětská zimní bunda. U ní se nevyplatí šetřit – je totiž potřeba koupit takovou, jež bude odolávat větru, bude nepromokavá, ale zároveň dobře prodyšná, takže pokud se dítě zpotí, nebude ve vlhku. V současnosti najdete bundy v celé řadě provedení. Klasikou jsou bundy péřové, na oblibě získávají také ty ze softshellu a podobných materiálů.

U bundy také zkontrolujte, aby byla lehká a měla kapuci (ideálně odepínatelnou). Děti jistě ocení i kapsy, kam mohou ukrýt například náhradní rukavice. Bunda by měla mít zapínání až ke krku (zkontrolujte, že je zip překrytý látkou a dítě si o něj neodře bradičku).

Především ve sněhu se bude hodit takzvaný sněžný pás a dvojité stahovací rukávy, jež zajistí, že se studený sníh nedostane, kam nemá. Nepodceňte ani výrazné barvy a reflexní prvky, díky nimž bude dítě viditelné i za zhoršených podmínek.

Kalhoty, či kombinéza?

Do sněhu je nutné dítě vybavit také oteplovačkami. Ty by měly splňovat stejná základní kritéria jako bunda – tedy být nepromokavé, ale prodyšné a odolné větru. Samozřejmostí je účinné zateplení.

Při výběru se přesvědčte, že v kalhotách nebude dítě omezeno v pohybu, ale že je svrchní materiál natolik odolný, že bez problémů vydrží všechny pády či sjíždění strání po zadku.

Ujistěte se, že mají oteplovačky stahování nohavic, pod které se nedostane sníh, případně gumičky pod chodidlo, díky nimž se nohavice nevytáhnou ani při obouvání či dovádění ve sněhu.

Skvělou volbou pro pohybové aktivity venku mohou být dětské zimní softshellové kalhoty. Pokud váháte, které kalhoty budou vhodné ke které bundě, mají pro vás výrobci řešení – koupit totiž můžete rovnou celý dětský zimní set. Chystáte-li se na hory, pak se porozhlédněte přímo po lyžařském oblečení pro děti.

Jestliže se chystáte ven na delší dobu, především u malých dětí oceníte zimní kombinézu. Ačkoli může být trochu oříšek do ní dítko obléknout, má skvělé vlastnosti a vašeho potomka udrží v teple a suchu (samozřejmě za předpokladu kvalitních materiálů) celý den.

Mimochodem, ačkoli kombinézy máme u dětí většinou spojené pouze s miminky a batolaty, v obchodech najdete i chlapecké a dívčí zimní kombinézy. Ideální jsou například na lyžování.

Hlava a ruce jako v bavlnce

Zapomenout nesmíte ani na doplňky. V první řadě je důležitá čepice – ta musí dítěti na hlavě dokonale sedět, aby mu nepadala nebo nezakrývala výhled. Překrývat by měla i uši, které jsou velmi náchylné k omrzlinám.

Těm nejmenším pořiďte čepici zavazovací pod bradou. Skvělou volbou jsou vyteplené čepice (nejčastěji podšité fleecem apod.), které jen tak neprofouknou a skvěle drží teplo.

Dále dítěti pořiďte vhodnou šálu nebo nákrčník. Vybírat můžete z tradičních vlněných (dejte pozor, aby neškrábala, především děti jsou na to citlivé), ale i fleecových. Řada rodičů nákup šály podceňuje s odkazem na to, že má dítě bundu až ke krku, nicméně taková ochrana před zimou nestačí.

Ačkoli u některých dětí nejsou právě oblíbené, nezapomínejte ani na rukavice. Zatímco v těch prstových se bude dítěti lépe manipulovat s různými předměty, palčáky se snáze navlékají a jsou obecně teplejší.

Rukavice by měly být nepromokavé, nicméně i ty klasické zahřejí – jen jich budete muset na výlet či lyžování přibalit víc. Pro opravdové malé zmrzlíky nebo pro celodenní lyžování oceníte také dětské vyhřívané rukavice, jež aktivně produkují teplo.

Samostatnou skupinu tvoří zimní oblečení pro miminka, která ještě nechodí, a zimní vycházky tak absolvují v kočárku. Kojence je dobré vždy obléci do několika vrstev, ideálně z přírodních materiálů (vyhněte se syntetice).

Základem výbavy do kočárku je kvalitní fusak, do kterého miminko zabalíte (a v případě potřeby vak ještě překryjete dekou). Samozřejmostí jsou rukavičky a čepice. Pokud je miminko teple oblečeno, nemusíte se s ním bát chodit na vycházky ani v zimě, pouze ve větších mrazech pobyt venku zvažte.