Chystáte se letos na sjezdovku? Pak nepodceňte nákup lyžařského vybavení. Pamatujte však, že vybrat sjezdové lyže nemusí být tak snadné, jak se na první pohled zdá – napochodovat do obchodu a koupit první pár, který vám padne do oka, by se vám mohlo nepěkně vymstít nejen pokaženým zážitkem z jízdy, ale i vyšším rizikem úrazu. Jak tedy lyže vybrat?

V první řadě byste měli zvážit své lyžařské dovednosti a styl jízdy, případně terén, kde se nejčastěji pohybujete. Pokud vyznáváte lyžování na klasických upravených sjezdovkách, porozhlédněte se v obchodě po slalomkách či obřačkách.

Rádi terén střídáte, ale zároveň nepatříte mezi nejzdatnější sportovce? Pak spíše oceníte v podstatě univerzální allround lyže, jež jsou vhodné prakticky na jakýkoli povrch. Milovníci freestylu a náročného terénu by pak měli vybírat mezi lyžemi typu freeride či allmountain.

Jestliže jste propadli skitouringu či skialpinismu, je jasné, že s klasickými lyžemi nevystačíte a pořídit byste si měli přímo skialpové lyže. Zcela samostatnou kategorii pak tvoří lyže závodní pro profesionální sportovce.

1. Head Supershape i.Magnum + PRD 12 černé/zelené 2018/19, od 15 200 Kč

2. G3 Alpinist Skins 145 mm, od 4 180 Kč

3. Atomic Cloud 11 + Mercury 11 2018/19 161 cm, od 10 980 Kč

4. Rossignol Famous Pro Xpress Jr + Xpress Jr 7 B83 bílé/tyrkysové 2018/19, od 6 291 Kč

5. Fischer Eco Alpine 1 Pair 160 cm, od 390 Kč

6. Atomic Pro C2 Skintec Pro Classic 2017/18, od 2 689 Kč

7. Fischer Ranger 90 Ti 2015/16 172 cm, od 7 010 Kč

Při nákupu lyží byste se také měli řídit jejich délkou či tvrdostí. Délka se řídí nejen výškou vaší postavy, ale také typem lyží. Na internetu i v kamenných obchodech jsou k dispozici přehledné tabulky, díky nimž si vyberete odpovídající délku lyží.

Co se tvrdosti týče, obecně platí, že pro začátečníky či nepříliš zkušené lyžaře jsou vhodnější měkčí lyže s kompozitovým jádrem, naopak zkušení sportovci ocení lyže tvrdší (jádro bývá z pevných materiálů, často dřeva).

Nakupujete-li lyže pro celou rodinu, pak vězte, že na výběr nemáte pouze z dětských lyží a modelů pro dospělé. Na trhu totiž najdete i dámské sjezdové lyže, jež bývají většinou měkčí a uzpůsobené specifikům ženské postavy, takže se lyžařkám většinou snadněji ovládají než lyže unisexové.

Samozřejmostí je i dokoupení příslušné výbavy – tedy hůlek, lyžáků, lyžařské helmy, brýlí a dalších bezpečnostních prvků, ale také odpovídajícího vaku na lyže a dalších nezbytností.

Jestliže patříte mezi vyznavače běžeckého lyžování, pak nové běžecké lyže vybírejte nejen podle svých dovedností mezi turistickými (pro začátečníky či sváteční běžkaře; jsou většinou měkčí a pomalejší), sportovními (ideální pro nadšené běžkaře, kteří mají rádi rychlejší jízdu a dlouhé tratě), případně mezi závodními běžkami (pro profesionály).

V úvahu berte také svůj běžecký styl – tady máte na výběr mezi běžkami na klasiku, bruslení a kombinovanou techniku. Délka běžek se opět řídí výškou vaší postavy.

Není prkno jako prkno

Se snowboardisty se nejen na našich horách setkáváme stále častěji. Také jste tomuto sportu propadli, případně byste rádi vyměnili klasické lyže za „prkno“? Pak vězte, že nevhodný výběr snowboardu by vám mohl zážitek z jízdy zbytečně pokazit.

V první řadě – podobně jako u lyží – vybírejte prkno podle svých schopností a také typu terénu, ve kterém se budete nejčastěji pohybovat.

Začátečníci a sváteční jezdci by měli zvolit univerzální typ snowboardu (setkáte se s označením allmountain a je univerzální i co se povrchu týče). Pokud patříte mezi zkušenější jezdce a rádi se vydáte do náročnějšího terénu, než je upravená sjezdovka, pak zvolte freeride snowboard.

Ti nejzkušenější snowboardisté, kteří rádi zkoušejí nejrůznější triky v parku, by měli zvolit freestyle či race prkno. Na trhu najdete také dámské a dětské snowboardy.

1. Burton Chopper černý/modrý 2018/2019, od 4 199 Kč

2. Gravity Icon Black obal na snowboard 2017/18, od 840 Kč

3. Gravity Contra 2018/2019 160w cm, od 5 590 Kč

4. Horsefeathers Cheviot Citronelle, od 1 499 Kč

5. K2 Seem černé 2017/18, od 3 994 Kč

6. Burton Freestyle černé, od 3 456 Kč

7. Burton Gore-Tex Under Glove True Black, od 2 210 Kč

Samozřejmostí je vybírat snowboard podle své výšky (obecně platí, že by vám měl sahat přibližně mezi bradu a nos, nicméně záleží i na typu), ale také hmotnosti. Opět se řiďte tabulkami, jež najdete na internetu, případně se poraďte v obchodě s odborníkem.

Neopomínejte ani šířku prkna – pokud totiž při jízdě budete patami či špičkami boty brousit sjezdovku, rozhodně si jízdu příliš neužijete. Podobně jako lyže, i snowboardy mají několik úrovní tvrdosti (opět platí, že začátečníci ocení vzhledem k snazšímu ovládání měkčí prkna). Ostatně vašimi dovednostmi by se mělo řídit i prohnutí prkna (rocker, camber, flat a hybridní prohnutí).

Pořízením prkna však nákupy nekončí. Důležité je zvolit také vhodné vázání na snowboard a boty. Na trhu se setkáte s měkkým (nejrozšířenější typ), nebo tvrdým vázáním a také nejrůznějšími druhy systémů utahování. Důležité je, aby bylo vázání nejen kompatibilní s vybraným prknem (raději si nechejte poradit od odborníka), ale také s vašimi botami na snowboard. U nich je klíčové, aby vám přesně padly a zajistily tak pohodlí i bezpečnou jízdu.

Neopomínejte ani další vybavení – bezpečnostní prvky jako helmu či nejrůznější chrániče, speciální oblečení (například kalhoty na snowboard, bundu či rukavice). Abyste prkno vždy bez úhony dopravili na sjezdovku, investujte i do obalu na snowboard.

Vzhůru do ledového království

Neméně oblíbeným zimním sportem je také bruslení. Ať už bruslíte na ledové ploše zimního stadionu, nebo na rybníku za městem, kvalitní zimní brusle jsou základem.

Nejste-li profesionální bruslař či sportovec shánějící hokejové brusle, pak se jejich výběr řídí především tím, zda kupujete lední brusle pro muže, ženu nebo dítě.

1. K2 Alexis Ice Boa, od 2 549 Kč

2. Botas Stella dámské brusle, od 1 099 Kč

3. Bauer Supreme 2S SR D, od 14 190 Kč

4. Reebok RBK 6K Pump JR D, od 2 762 Kč

5. K2 Rink Raven Ice Boa, od 1 690 Kč

6. Head Team 03, od 1 329 Kč

Pánské brusle neboli kanady mají mírně zakulacené nože a postrádají zoubky. Zatímco dříve musel člověk do bruslí obléci několikery teplé ponožky, dnes na trhu najdete modely, jejichž vnitřní materiál poskytuje teplo, aniž by se chodidlo nadměrně potilo.

Dámské lední brusle mají oproti těm pánským vyšší botu a hlavně zoubky na špičce nože, jež usnadňují bruslení. Nicméně pokud nejsou zoubky váš šálek čaje, najdete na trhu už i „kanady“ pro ženy, jež vzhledem připomínají ty pánské.

Výrobci dámských bruslí na led pamatují i na propracovanější design, takže bruslařka se nemusí spokojit pouze s klasickou bílou barvou. Velmi často jsou dámské modely vybaveny i hřejivým kožíškem.

Dětské zimní brusle jsou, co se vzhledu týče, asi nejnápaditější. Nicméně líbivý design není jediným kritériem, kterým byste se při nákupu měli řídit. Dbejte především na to, aby byla brusle dítěti pohodlná a dokonale mu padla. Řada modelů dětských bruslí umožňuje jejich roztažení až o 4 velikosti, takže se nemusíte bát, že budete malému bruslaři kupovat každý rok nové.

Ostatně dokonalé pohodlí není podmínkou jen pro děti. Také dospělým musí brusle na led přesně padnout, musí pevně držet nohu a neměly by nikde dřít.