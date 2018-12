Postup: Mandarinky odšťavněte nebo z nich ručně vymačkejte šťávu. Slijte do hrnce a vsypte nadrobno nakrájené zbylé mandarinky. Přidejte skořici, hřebíček, badyán a mletý zázvor. Přilijte jablečný džus, rum a oslaďte. Přiveďte k varu a krátce povařte. Základ na mandarinkový punč přeceďte do lahvičky a vložte do setu. Při podávání pouze zalijte sirup vroucí vodou a dozdobte kořením a měsíčkem mandarinky.