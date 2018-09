Zboží.cz

Co by tedy nemělo chybět v šatníku s příchodem babího léta?

Do práce v zimě, z práce v horku

Nástrahy počasí babího léta spočívají především v jeho nepředvídatelnosti. Zatímco ráno by se člověk nejraději zachumlal do kabátu, odpoledne vzpomíná na lehké tílko a kraťasy. Vyplatí se proto mít v zásobě kousky, jež můžeme během dne jednoduše odkládat, nebo naopak navlékat.

Skvělým tipem je vestička. Tuhle módní stálici najdete na trhu jak ve sportovním, tak i elegantním provedení. Vybrat si můžete z nepromokavé, ale třeba také kožešinové varianty. Do babího léta je zkrátka ideální volbou, která zahřeje, když je potřeba, ale nebudete se v ní zbytečně potit, když vysvitne slunce.

Vyplatí se rovněž porozhlédnout se v obchodech po svetru. Lehký svetřík na zapínání, ale i silnější pletený pulovr oceníte především v chladnějším počasí. Také letos butiky nabízejí oversized svetry, jež se skvěle hodí k úzkým džínům nebo legínám, cropy, které sluší především štíhlým dívkám a ženám ke kalhotám s vyšším pasem, nebo osvědčenou klasiku, která neomrzí a kterou využijete prakticky od podzimu do jara.

Babí léto je rovněž obdobím, kdy již pokukujeme po nejrůznějších bundách či kabátech. Pokud ve svém šatníku ještě nemáte koženkovou (či koženou) bundičku, je nejvyšší čas si ji pořídit. Hodí se ke kalhotám, sukním i šatům, vykouzlíte s ní snadno elegantní i ležérní styl.

Pokud přece jen vyznáváte o něco klasičtější styl, sáhněte po sáčku, které opět užijete jak k sukni, tak k džínům. Nestárnoucím společníkem babího léta je pak baloňák či trenčkot, stylové pončo nebo pelerína.

1. Fulton National Gallery Tiny 2 Thames Below Westminster L794, od 770 Kč

2. Bas Bleu Paula černý, od 765 Kč

3. Rip Curl Whanga Sweater Egret, od 1 399 Kč

4. David Jones 5614-2, od 1 149 Kč

5. Geox Inspiration Stiv Black D64G9B-00085-C9999, od 2 903 Kč

6. Desigual Bols Ares Capri Zipper Magenta, od 1 898 Kč

Pro sportovkyně i elegantní dámy

Nejen sportovnější typy ocení na začátku podzimu lehkou bundičku. Nemusíte se bát, že seženete pouze klasické outdoorové, které se nehodí prakticky jinam než do lesa, na sport nebo chatu. Výrobci oblečení dávno pochopili, že i do města oceníte bundu, a tak v obchodech jistě snadno objevíte kousek, ve kterém se nebudete muset ostýchat vyrazit do víru velkoměsta.

Neodmyslitelným kouskem šatníku, který v babím létě jistě oceníte, jsou také pohodlné kalhoty. Kromě džínů, jež má ve skříni snad každá žena, se nebojte ani dalších materiálů. Navíc můžete vybírat nejen z tradičních barev (černá, modrá, hnědá, bílá), nebojte se ani dalších odstínů či dokonce vzorů. Pamatujte, že kalhoty je nutné volit podle typu postavy. Ne všem totiž sluší například tzv. mrkváče nebo třeba bootcut.

A čím kalhoty doplnit? Mezi nejrůznějšími tričky, halenkami či topy jsou stále velmi oblíbené košile. I když byly kdysi především doménou mužů, působí neuvěřitelně žensky. Na výběr máte od těch klasických, jež oceníte nejen v kanceláři, až po oversized košile nejrůznějších barev a vzorů, které vypadají skvěle v kombinaci s džíny nebo legínami.

Ačkoli kalhoty a „něco k tomu“ volí většina z nás především díky jejich pohodlnému nošení, zapomínat bychom neměly ani na sukně či šaty. Na začátku podzimu můžete již sáhnout po silnějších materiálech, v případě šatů i po těch s dlouhým rukávem.

1. Roxy Crossbody Sun In Her Eyes Spruce žlutá, od 871 Kč

2. Roxy Dances With Waves True Black, od 1 330 Kč

3. Meatfly Victory C Yellow, od 2 399 Kč

4. Gant Brookville GT025001, od 4 190 Kč

5. Reisenthel Umbrella Dots, od 525 Kč

6. Converse Chuck Taylor All Star Ox Natural White, od 1 499 Kč

7. Rip Curl Eclipse Wind Beach Bag, od 838 Kč

Doplňky nejen pro krásu

Nástup podzimu je také příležitostí rozšířit zásoby ve svém botníku. Také tuto sezónu budete mít na výběr z řady sportovních i městských tenisek, plátěnek, balerín, elegantních polobotek, lodiček či kotníčkových bot – a to těch na podpatku, tak i tzv. chelsea typu.

Zapomínat byste rozhodně neměla ani na doplňky. Proč si do babího léta nepořídit například novou kabelku? Ať už patříte k ženám, které do ní s přehledem dají notebook a rodinný nákup, nebo naopak k těm, jež rády nosí jen malé příruční psaníčko, jistě si v obchodech vyberete. Stále oblíbenější jsou také takzvané městské batůžky, které jsou nejen elegantní, ale také praktické, protože na rozdíl od kabelky nezatěžují pouze jedno rameno.

Vzhledem k nevypočitatelnému počasí se vyplatí mít v zásobě i deštník. U něho už také dávno neplatí, že je pouze nezbytným a praktickým doplňkem, na kterém vlastně nezáleží. Na trhu najdete řadu designových kousků, jež se stanou ozdobou a zvednou vám náladu i v sebedeštivější dny.

Ať už si na nás letošní babí léto přichystá cokoli, se správně vybaveným šatníkem vás žádný vrtoch počasí nemůže zaskočit!

