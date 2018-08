Vycházky s dítětem již od kolébky. Který kočárek bude ten pravý

Zatímco dříve byly vzdálenější výlety a túry v rodinách s malými dětmi spíše výjimkami, dnešní rodiče mají dostatečné vybavení na to, aby vyrazili do přírody i s miminkem. Kočárky totiž seženete jak do města, tak i do terénu, takže vyhoví i těm nejvyšším nárokům.